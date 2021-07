Sanna Marin är årtusendets populäraste statsminister och Samlingspartiet är störst just nu – så här ser det politiska läget ut enligt färska undersökningar

Statsminister Sanna Marin (SDP) är helt klart Finlands mest omtyckta statsminister under 2000-talet. Det visar en undersökning som Uutissuomalainen gjort. Samtidigt visar Helsingin Sanomats gallup att Samlingspartiet får mest stöd av riksdagspartierna.

Ungefär var tredje finländare tycker att Sanna Marin är den bästa statsministern under 2000-talet. Hon får brett stöd av alla grupper i befolkningen.

På andra plats kommer Paavo Lipponen (SDP) med 13 procents stöd. Centerns Matti Vanhanen och Juha Sipilä får ett stöd på åtta procent.

I en intervju med Uutissuomalainen (på finska, bakom betalmur) säger professor emeritus i statsvetenskap Heikki Paloheimo att Marins popularitet kan härstammar från hanteringen av coronaepidemin.

Sanna Marin är särskilt omtyckt bland kvinnor. I övrigt får de andra statsministrarna som innehaft posten i minst ett år mera stöd av män.

Marin är minst populär bland de som tjänar mer än 100 000 euro per år, men också i höginkomstgrupperna är hon i medeltal den mest omtyckta statsministern.

Samlingspartiets statsministrar får också ett brett understöd bland höginkomsttagare. Jyrki Katainen och Alexander Stubb får ett totalt understöd på 4–5 procent.

Minst omtyckta är tre statsministrar som innehade posten i under ett år. Antti Rinnes (SDP), Mari Kiviniemis (C) och Anneli Jäätteenmäkis (C) stöd ligger på under en procent.

Tusen finländare svarade på Uutissuomalainens enkät. Felmarginalen är 3,1 procent.

Bildtext I juni meddelade Jussi Halla-aho att han inte kommer att fortsätta som ordförande för Sannfinländarna. Kan det ha pårverkat partiets popularitet? Bild: Benjamin Suomela / Yle

Samlingspartiet störst – Sannfinländarnas popularitet sjunker

Enligt Helsingin Sanomats färska undersökning (på finska) är oppositionens Samlingspartiet nu det största partiet i Finland, med nästan 20 procents understöd. Det är ungefär tre procentenheter högre än tidningens senaste partimätning i maj. En Yle-mätning i början av juli gav Samlingspartiet ungefär samma stöd.

I HS undersökning svarade 2 500 personer på frågan om vilket parti de skulle rösta på ifall riksdagsvalet ordnades nu.

Statsministerpartiet SDP får 19,2 procents stöd. Också den siffran har ökat något jämfört med förr.

Ungefär 17,8 procent av de svarande stöder Sannfinländarna. Det är 3,8 procentenheter lägre understöd än i maj. Den största skillnaden inom partiet mellan galluparna är att ordförande Jussi Halla-aho meddelat att han inte fortsätter på sin post.

Centern får något högre understöd än tidigare och ligger på 12,6 procent. De andra regeringspartiernas understöd ser ungefär likadana ut som tidigare i år.

De gröna får 10,2 procents understöd, Vänsterförbundet 8,2 och SFP 4,4 procent. Kristdemokraterna tar hem 3,7 procent och Rörelse nu två procent.

HS undersökning har gjorts av Kantar TNS. Svaren samlades in 21.6–20.7.2021 och felmarginalen är 2,1 procentenheter. Cirka 26 procent av svarande angav inte vilket parti de stöder.

Källor: Uutissuomalainen, Helsingin Sanomat, STT