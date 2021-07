I morgon anländer Ever Given till sin slutdestination i Rotterdam – S-gruppens containrar kommer fram till Finland i augusti

Ever Givens olycksaliga resa når sitt slut i morgon då fartyget efter många om och men kommer fram till Rotterdam. Det betyder att finländska S-gruppen snart får tillbaka sina tre containrar som suttit fast ombord i flera månader.

I mars var det jättelika containerfartyget Ever Given på väg från Kina till Rotterdam, då det körde på grund i Suezkanalen och täppte till handelsrutten i sex dagar.

Strax efter räddningsoperationen togs fartyget i beslag av egyptiska kanalmyndigheter. De krävde en mångmiljonersättning från fartygets ägare för skadorna som olyckan orsakat.

Under hela den utdragna skadeståndstvisten stod Ever Given – med 18 000 containrar ombord – fast förankrad i Stora Bittersjön, som ingår i Suezkanalen.

Men i början av juli mynnade de svåra förhandlingar ut i en överenskommelse mellan parterna. Efter en 106 dagar lång väntan kunde Ever Given äntligen lämna Suezkanalen bakom sig och fortsätta sin resa.

Bildtext Lastfartyget M/V Ever Given på tvären i Suezkanalen Bild: EPA-EFE/All Over Press

På torsdagen – dryga fyra månader efter olyckan i Suezkanalen – kommer Ever Given äntligen att nå Rotterdam.

S-gruppen: "Sådant här är livet"

S-gruppens tre containrar har suttit fast ombord sen olyckan i mars. Efter en lång väntan förväntas containrarna komma fram till Finland i början av augusti.

Det berättar försäljningschef Päivi Hole vid S-gruppen.

– Det kändes ganska otroligt då olyckan hände. Men sådant här är livet, vad som helst kan hända. Det här är ett väldigt konkret exempel på att enstaka händelser kan ha väldigt utbredda effekter. Vi måste hela tiden vara redo att reagera på förändrade situationer.

De tre containrarna innehåller bland annat fläktar och hushållsapparater. Hole berättar att fläktarna säkert hade kommit till användning under den långvariga värmeböljan som lade sig över Finland tidigare i sommar.

– Som vi vet har efterfrågan på fläktar varit väldigt stor i Finland. I juli steg försäljningen av luftkonditioneringsapparater med 4 000 procent. Försäljningen av fläktar steg med 1 300 procent. Så vi hade såklart gärna tagit de här fläktarna också till försäljning.

Hole konstaterar att förseningar alltid är beklagliga, men i slutändan är det frågan om väldigt få containrar. Därför är den ekonomiska skadan och effekten på varutillgången liten.

S-gruppens andel av kostnaderna för räddningsoperationen ersätts av företagets försäkring.