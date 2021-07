Bensinpriset skjuter i höjden – en liter bensin kostar närmare två euro på somliga håll i landet

Har du reagerat på att det varit dyrt att tanka bilen under sommaren? Du är inte den enda. Bensinpriset är ovanligt högt just nu och det beror på flera olika faktorer.

Priset på bensin har gått skarpt uppåt under sommaren. Genomsnittspriset på 95E10 har stigit från 1,60 till 1,70 – och på vissa håll är det ännu dyrare än så.

Enligt webbsidan polttoaine.net, som jämför bensinpriser, var dyraste literpriset för bensin drygt 1,80 euro och billigaste under 1,60 euro på tisdagen.

De dyraste bensinpriserna hittas just nu i södra och mellersta Finland, där man på många håll får tanka för strax under 1,80 euro per liter.

På somliga håll i huvudstadsregionen var bensinpriset per liter ändå under 1,60 euro på tisdagen. Också i Kemi har bensinpriset varit lite billigare.

Dyraste literpriset hittades på en bensinstation i Kaamanen i Enaren – där kostade en liter 95E10 1,95 euro på tisdagen.

Vad beror de höga priserna på?

Att bensinpriset stigit beror bland annat på att sommaren lett till en ökad efterfrågan på bensin, men det är inte den enda orsaken.

Också priset på råolja och eurons kurs i förhållande till dollarn påverkar.

Något som dessutom kan höja – eller sänka – priserna är lokal konkurrens och rivalitet.

– Priset påverkas av alla dessa faktorer och man kan inte säga att någon av dessa faktorer påverkar mer än någon annan, säger Katri Taskinen som är ansvarig för bensinstationerna Neste i Finland till nyhetsbyrån STT.

Bildtext Bild från knappt ett år sedan, augusti 2020. Då var priset på en liter bensin drygt 1,40 euro. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Skattehöjningar på kommande som påverkar priset

Också skatter påverkar priset på bensin. Taskinen berättar att det i början på augusti sker en höjning i tillverkningsskatten, vilket kan synas i priserna.

Skatternas andel av bränslens priser är i allmänhet drygt 60 procent, vilket betyder att skattehöjningar har en betydande effekt på priserna.

Bensinpriset påverkas också av EU:s nya direktiv för förnybar energi.

Det betyder alltså att bensinpriset lär stiga även framöver – om inte andra faktorer gör att priset går neråt.

Coronapandemin ledde till dyrare råolja – nu ska produktionen öka för att stabilisera priserna

Priset på råolja har stigit under coronapandemin – sedan fjolårets djupaste coronavåg har priset stigit varje dag.

Ett fat med Brentolja (alltså den europeiska marknadens referensolja) kostade i början av det här året 56 dollar, men i nuläget har priset på ett fat uppgått till så mycket som 77 dollar.

I april i fjol var priset 15 dollar per fat. Det har alltså skett en kraftig ökning i priset.

Bildtext De stora oljejättarna enades i april i fjol om att minska på oljeproduktionen, men nu ska man producera mer råolja igen. Bild: EPA

Världens ledande oljeproducenter har nyligen avtalat om att öka råoljeproduktionen från och med augusti. Målet är att få världsekonomin att återhämta sig snabbare efter coronapandemin. Lägre, eller åtminstone mer stabila, råoljepriser gör nämligen det.

Medlemsländerna inom de oljeexporterande ländernas organisation Opec och andra oljeexporterande land, bland annat Ryssland, har avtalat om saken. Gruppen går under namnet Opec+.

– Genom att öka produktionen strävar Opec+ efter att förhindra att oljepriserna stiger högre än vad de är nu så att konkurrerande råoljeproducenter, såsom skifferolja i USA, inte ökar produktionen, säger Sami Oja som är Nestes operativa direktör för oljeprodukter.