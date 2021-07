Radioprofilen Aagot Jung är död

Rundradions mångåriga medarbetare och den finlandssvenska medieprofilen Aagot Jung är död. Jung avled i måndags efter en längre tid med hälsoproblem, meddelar hennes anhöriga.

Aagot Jung var född år 1932 och knöts till Rundradion under sin studietid på 1950-talet. Hon blev snabbt dåvarande Åboradions första fastanställda redaktör. Under åren 1960-1980 var hon redaktionschef i Åbo. Under hennes chefsår växte produktionen kraftigt och Åbo hördes allt mer också i den dåvarande Riksradion.

Hennes inspirerande och banbrytande frilanskurser i Åbo blev samtidigt inkörsporten för många av de välkända redaktörer vi kom att få höra via radions och tv:ns olika redaktioner under flera årtionden.

Aagot Jung gjorde sig också känd genom att under ett 20-tal år i radio och tv leda direktsändningen från studentsången på Vårdberget i Åbo på Valborgsmässoaftnarna.

Bildtext Aagot Jungs program om trädgårdar i tv och radio har glatt och informerat mängder av människor om bekymmer och glädjeämnen då det gäller odling. Bild: Yle kuvapalvelu

Men mest känd i hela Svenskfinland blev Aagot Jung som specialredaktör för Trädgårdsradion. Också här var hon banbrytande eftersom Trädgårdsradion, som började 1976, var det första kontinuerliga trädgårdsprogrammet i Finland. Hon kompletterade sedan Trädgårdsradion med Gröna rummet och Trädgårdsrutan i tv:n. Tillsammans med trädgårdsmästarna Gunnar Åberg, Udo Drude och Arno Kasvi folkbildade hon på sitt underhållande sätt Svenskfinland inom den hortikulturella världen ända till slutet av 1990-talet.

En del av hennes program finns tillgängliga på Yle Arenan.

Aagot Jung hade också ett starkt engagemang i olika samhällsfrågor både lokalt, nationellt och delvis internationellt. Fredsfrågor, jämlikhet och den nordiska sammanhållningen stod henne varmt om hjärtat.

Aagot Jung blev 88 år.

Sixten Westerby, f.d arbetskamrat på Yle.