DBTL ordnas trots försämrat coronaläge – arrangören tror inte på fler restriktioner

Inom de kommande veckorna sparkar flera av Åbos musikfestivaler igång. Tidigare i år sköt många arrangörer upp sina evenemang till sensommaren i hopp om ett lugnare coronaläge. Nu har läget ändå gått mot det sämre.

Musikfestivalen Down by the Laituri pågår mellan torsdag och lördag. Henri Kulmala är arrangör för evenemanget och han säger att han inte tror att fler restriktioner är till mycket nytta. Han tror istället på vaccinering.

- Det är inte längre frågan om samma risker som fanns för ett år sedan då riskgrupperna inte ännu var vaccinerade. Nu är det yngre som blir smittade och har lindrigare symptom. Dessutom är det få som vårdas på sjukhus. Jag tycker man ska fokusera på vaccinering istället för att införa fler restriktioner, säger Kulmala.

Kulmala säger att DBTL ändå satsat mycket på säkerheten och hygienen under festivalen.

- Det finns gott om skräpkorgar, stationer för handtvätt och endast vattentoaletter. Dessutom finns det mycket utrymme på området då besökarantalet är mindre än tidigare år, berättar Kulmala.

Cirka 15 000 personer väntas besöka festivalen under dess tre dagar. 2019 var besökarantalet ungefär 21 000 personer.

Bildtext Henri Kulmala tycker att nyhetsmedierna skapat en för hysterisk bild av pandemin. Bild: Yle/Adrian Grönqvist

Förutom att tiderna för alkoholförsäljning nyligen ändrats och att varje festivaldag måste avslutas före klockan 1.00 har planerna för festivalen inte ändrats sedan juni.

Kulmala säger att folk i det här skedet är så vana vid alla hygienkrav att det inte finns orsak att vara orolig.

Biljettförsäljningen brukar få ett uppsving de sista dagarna innan festivalen, men det har inte hänt det här året.

- Jag tycker att nyhetsmedierna skapat en för hysterisk bild av pandemiläget vilket orsakat att biljettförsäljningen stannat på en ganska anspråkslös nivå. Med alla de säkerhetsarrangemang som finns på festivalområdet skulle jag säga att det är säkrare att komma hit än att åka ut till egen sommarstuga.

Bildtext Överläkare Jutta Peltoniemi tycker att utomhusevenemang ger bättre förutsättningar för att undvika smitta. Bild: Arash Matin /Yle

Överläkare Jutta Peltoniemi vid Åbo stad är av åsikten att utomhusevenemang som DBTL ger större möjligheter för varje person att själv minska sin risk för infektion.

- Det är ändå upp till arrangörerna att alla de regler och rekommendationer som är i kraft också följs på festivalområdena, säger Peltoniemi.

Peltoniemi tillägger också att viruset just nu mest sprids bland unga, men när folk återvänder till arbetet kan trenden vända.