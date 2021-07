Ryssland håller ett skarpt öga på Afghanistan och är berett att föra militär till grannskapet då USA drar bort sina styrkor ur landet

Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu besökte på onsdagen Afghanistans grannland Tadzjikistan och lovade militärt bistånd nu genast och militär hjälp om Tadzjikistan hotas. Det är förstås det faktum att USA drar bort sina styrkor från Afghanistan som har återuppväckt Rysslands intresse för regionen. Tadzjikistan hör till den ryskledda organisationen för kollektiv säkerhet.

Enligt Sergej Sjojgu har USA och Nato misslyckats fullständigt i sin långt utdragna närvaro i Afghanistan. Nu lämnar de efter sig ett land i kaos när extremiströrelsen Talibanerna tar över, säger Sjojgu.

Han säger att det också strömmar in nya krigare i Afghanistan – de är tidigare IS-krigare och kommer från bland annat Syrien och Libyen. Enligt Sjojgu handlar det om organiserade transporter av krigare.

Tadzjikistan ska få hjälp

Ryssland kommer definitivt reagera om läget i området blir kritiskt, säger Sjojgu och lovar redan nu vapen, utrustning och militär skolning till Tadzjikistan. Om Tadzjikistan hotas kommer Ryssland också att ingripa militärt.

Tadzjikistan har en 1 357 kilometer lång gräns till Afghanistan. Det är en ungefär lika lång gräns som den mellan Finland och Ryssland som är 1 343 kilometer lång.

Tadzjikistan är ett mycket fattigt land och har efter att landet blev självständigt då Sovjetunionen föll sönder haft stora problem att klara bevakningen av sina gränser. Både Ryssland och Kina har gång på gång skött delar av gränsbevakningen i Tadzjikistan. Det har de gjort bland annat för att försöka minska narkotikasmugglingen och den illegala vapenhandeln i regionen.

En ofta krigsdrabbad region

Ryssland har smärtsamma erfarenheter av vad ett krig i Afghanistan innebär. Sovjetunionen krigade i landet mellan åren 1979 och 1989 och förlorade under den tiden 15 000 man. USA har under sina tjugo år av krig i Afghanistan förlorat cirka 2 300 soldater. De civila förlusterna i Afghanistan är mångfalt större.

Centralasien, dit Afghanistan hör, har under de senaste tvåhundra åren gång på gång varit ett område som utländska stormakter har försökt ta kontrollen över. Under 1800-talet var det Ryssland och Storbritannien som stred om herraväldet där, den kampen går under namnet ”Det stora spelet”.

Än är spelet inte över och ingen vinnare har kunnat utses. För närvarande är det USA, Ryssland, Kina och till en liten del Turkiet som gör sitt bästa för att få så stort inflytande som möjligt i regionen.