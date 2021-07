Morgonkollen: Matti Mattsson simmade till sig OS-brons – och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi fem nyheter att ha koll på den här torsdagsmorgonen.

Finlands första OS-medalj är här!

Matti Mattsson har knipit brons i OS-finalen i 200 meter bröstsim. Han slog dessutom finländskt rekord samtidigt – han simmade mer än en sekund snabbare än tidigare rekordhållaren: 2.07,13.

Hans finalinsats kan beskrivas som makalös. 27-årige Mattsson inledde ruskigt hårt och kroknade aldrig.

– Det här är ju helt galet. Jag skulle aldrig ha trott det här. Jag gav nog allt jag hade, det fanns absolut inget kvar i mig.

OS-guldet gick till Australiens Izaac Stubblety-Cook med tiden 2.06,38 medan Hollands Arno Kamminga knep silver med tiden 2.07,01.

Bildtext Mattsson jublade efter vinsten. Bild: Getty Images

Sverige plötsligt bäst i coronaklassen i Norden – men skenet kan bedra

Sverige som länge haft den högsta incidensen i Norden är nu på europeisk toppnivå och läget ser ljusare ut. De övriga nordiska länderna har en betydligt högre incidens.

Men coronaläget i Sverige är ändå mer omfattande än vad statistiken visar. Det är nämligen möjligt att smittspridningen är mer omfattande än vad siffrorna visar.

– Vi har mer smitta i Sverige än vad det ser ut som, säger Fredrik Elgh som är professor i virologi vid Umeå universitet.

I Sverige vårdas också dubbelt fler patienter på sjukhus för covid-19 jämfört med Finland.

Bildtext Professor Fredrik Elgh kommenterar coronaläget i Norden. Bild: Ulrika Campbell

Trött på coronaläget? Så här hanterar du situationen

Många upplever coronatrötthet och har svårt att orka, men det finns en del knep att ta till! Psykolog Anders Englund ger sina bästa tips.

Han säger att man exempelvis kan skriva ner vad man satte sin tid på tidigare och vad man uppskattade då – samt hur man kan kompensera för det nu.

Också psykologer blir trötta – Englund är lika trött på pandemin som alla andra, men säger att det bästa är att fokusera på nuet.

Bildtext Kanske lite bakning kan få dig att tänka på annat än pandemin? Eller varför inte pyssel! Bild: Yle/Parad Media

Down by the Laituri ordnas med satsning på hygiensäkerhet

Inom de kommande veckorna sparkar flera musikfestivaler igång. Tidigare i år sköt många arrangörer upp sina evenemang till sensommaren i hopp om ett lugnare coronaläge. Nu har läget ändå gått mot det sämre.

En av festivalerna som ordnas är Down by the Laituri i Åbo. Festivalen inleds i dag och pågår till lördagen – 15 000 väntas besöka festivalen.

Henri Kulmala som är arrangör för evenemanget säger att han inte tror att fler restriktioner är till mycket nytta, men säger ändå att man satsat mycket på säkerheten och hygienen under festivalen.

Bildtext Så här såg det ut då evenemanget ordnades för två år sedan. Bild: Johanna Manu / Yle

Elina Sagne-Ollikainen sommarpratar om utanförskap och inkludering av alla utanför normen

Dagens sommarpratare är jämställdhetsförkämpen Elina Sagne-Ollikainen!

Hennes sommarprat är en hyllning till det som är annorlunda och går utanför normen. Hon pratar om en vilja att inkludera alla dem som känner sig utanför och om hur hon själv var som liten.

Hon var nämligen det enda bruna barnet på klassen så hon vet hur det är att vara annorlunda och hur viktigt det är att skapa utrymme för dem som inte har en självklar plats i samhället.

Bildtext Du kan lyssna på sommarpratet på Yle Arenan eller genom att klicka på länken ovan. Bild: Parad Media, Emma Sundh, grafik: Yle/Clas Christiansen

Vädret fortsätter att vara ostadigt. Det är halvklart till mulet och på många håll regn- och åskskurar i landets södra och mellersta delar.

Skurarna kan vara häftiga, men i söder utlovas mest uppehåll från och med eftermiddagen. Det är mellan 20 och 25 grader. Svag eller måttlig vind.