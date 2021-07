Höjdpunkterna under OS-fredagen: Blåvita kometen i friidrott, vacklande veteranen i ödesmatch och nya medaljvittringen i segling

Friidrotten är en given höjdpunkt under andra delen av Tokyo-OS. Senni Salminens mästerskapsdebut är en given höjdpunkt i friidrotten för Finland. Håller sommarens trestegskanon i pressat läge i kvalet?

Yle Sporten listar dagligen OS-höjdpunkter, sändningstiderna, finländarna och hela dagsprogrammet.

1. Äntligen friidrott! Nu ska sommarens komet göra debut

En vecka efter invigningen – nu startar OS för friidrottarna. Och vilken rivstart det blir för det finländska laget.

Kan Topi Raitanen löpa sig in i en OS-final på hinder? Och kan Sara Kuivisto knäcka ett tre decennier gammalt finskt rekord på 800 meter?

De är de blåvita frågorna för nattens försökspass.

Ännu större finländskt intresse riktas mot inledningen av kvällspasset i Tokyo. Då kliver den finländska friidrottssommarens komet in på Olympiastadion.

I många år kändes det som en tidsfråga innan Kristiina Mäkelä skulle förbättra det finska rekordet i tresteg. När vi hade väntat tillräckligt länge valde Senni Salminen att explodera och bli grenens nya rekordnamn.

Bildtext Senni Salminen. Bild: Lehtikuva

Med sina 14,63 är hon världsåtta i år och en given kandidat för att avancera till söndagens OS-final, men det ska understrykas att mästerskapsrutinen ligger vid nollpunkten. OS blir Salminens allra första seniormästerskap och ett kval med tre försök medför helt annan press än en GP-tävling på hemmaplan.

Kvalsimuleringen i Joensuu gick åt skogen (tre övertramp). Hur går det på den gigantiska arenan i Tokyo?

– Det kunde inte kännas bättre just nu, säger Salminen i Japan.

Salminen har sällskap av Mäkelä i tresteg. Kvalgränsen är satt till 14,40.

OS-friidrotten sänds i sin helhet i TV1 och på Arenan. Sändningen från försökspasset startar klockan 2.45 och eftermiddagspasset kör i gång klockan 12.45.

2. Trenden är den rätta – nu ska Tenkanen positionera sig

Matti Mattsson på torsdagen – Tuula Tenkanen till helgen?

Den blåvita medaljvittringen är åtminstone tydlig och distinkt när damernas Laser radial närmar sig slutfasen. Danskan Anne-Marie Rindom är i särklass i sammandraget, men bakom henne är det jämnt så det förslår.

Tenkanen är ny tvåa efter en stark torsdag med sina 46 poäng. Tätt bakom henne ligger svenskan Josefin Olsson och belgiskan Emma Plasschaert.

Det är upplagt för en rysare när fredagens två starter och söndagens medaljrace återstår av regattan. Kan Tenkanen fortsätta sin uppåtgående trend och ta Finlands tolfte seglingsmedalj i OS-historien?

– Jag tänker inte på det så mycket, sa Tenkanen efter torsdagens insatser om sina medaljchanser.

Tenkanens jämnhet ger ändå löften om något riktigt bra. Inget avgörs definitivt under fredagen, men finländskan kan åtminstone positionera sig väldigt bra inför helgen.

Fredagens segling startar klockan 6.05.

3. Nyckelfrågan i OS-ringen: Orkar Potkonen till slutsignalen?

Uppskriven som ett av Finlands största medaljhopp inför OS. Sen kom den vacklande premiären för Mira Potkonen.

Hon gungade fram och tillbaka, var nere på marken och försökte bara att genomlida den tredje ronden. Det gick vägen då – men nu testas veteranens ork på nytt.

Hela den ärrade kroppen var fylld med mjöksyra efter en rock'n'roll-match mot Maïva Hamadouche.

– Jag hoppas på att vara mer avslappnad i nästa match och boxas på min nivå. Jag gjorde den där matchen för tuff för mig.

Bildtext Mira Potkonen vann första OS-matchen. Bild: Lehtikuva

Fredagens motståndare Oh Yeon-ji är seedad tvåa i OS-lättvikt och favorit i åttondelen. Dessutom har sydkorenskans stil med en teknisk och rörlig boxning passat Potkonen illa genom åren.

För fem år sen vann Potkonen två matcher på vägen mot OS-bronset. Nu är match två i turneringen ingen biljett till garanterat besök på prispallen.

Däremot är det ett ultimat test för Potkonens kapacitet i den här OS-turneringen.

Utsatt tid för Mira Potkonens åttondelsfinal är klockan 11.48.