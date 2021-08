Fortfarande hett på fastighetsmarknaden i Östnyland – ansök om bostadslån i tid

Fastighetsmarknaden i Östnyland har länge gått het. Ingen förändring är i sikte än.

- Läget är det samma som det varit en längre tid. Det finns färre objekt till salu än vad det finns köpare, säger Lotten Andersson-Holmi.

Hon är vd för en fastighetsförmedling i Borgå med objekt runtom i regionen.

Mäklaren Peter Kristjankroon har märkt samma sak. Han har också objekt på olika håll i Östnyland.

- När vi tänker exempelvis på vad bostadssajten Etuovis mängd med objekt var för tre år sen, så då fanns det totalt cirka 65 000 objekt i hela Finland. Nu rör det sig om 45 000 objekt så nog är det en ganska dramatisk minskning. Där som massan finns, alltså i Södra Finland, har det märkts av mest, säger Kristjankroon.

Sommar och semestertider har inte fått fastighetsmarknaden att lugna ner sig nämnvärt.

- Allmänna visningar är kanske lite mindre lockande för tillfället på grund av coronaläget, men nog finns det bra med folk också på sommaren, säger Andersson-Holmi.

På grund av coronaläget semestrar många hellre i hemlandet än utomlands, vilket kanske också bidrar till att fler har möjlighet att gå och titta på hus eller lägenheter under ledigheten.

Bildtext Folk vill titta på bostäder också på sommaren. Personer som ska köpa sin första bostad siktar ofta på en tvårummare, berättar Kristjankroon. Barnfamiljer vill ofta ha hus medan äldre som inte orkar sköta gården hellre flyttar till höghus med hiss. Bild: Mostphotos/Alexandre Zveiger

För tillfället är lite större hus eller lägenheter attraktiva. Många som jobbar hemifrån vill ha lite mer utrymme kring sig.

- Men så finns det också många förstabostadsköpare som letar efter sitt första och då har man inte alltid möjlighet till så stora bostäder, så då är det lite mindre, säger Andersson-Holmi.

Samma trender i Sibbo, Borgå och Lovisa

Sommarstugor har gått bra åt, men enligt Kristjankroon har efterfrågan inte varit riktigt lika stor som i fjol.

- Det behöver inte vara med alla bekvämligheter, men om det är ett trevligt ställe så finns det förfrågan på dem. Mera skulle gå åt om det skulle finnas till salu, säger Andersson-Holmi.

Hon har märkt att ungefär samma trender gäller i Sibbo, Borgå och Lovisa.

- Här i Borgå finns lite fler köpare än i Lovisa, men de finns där också. Folk söker ungefär samma saker. Det är inte så stor skillnad på kommunerna här, de är alla så pass nära varandra, säger Andersson-Holmi.

Den stora efterfrågan har fått bostadspriserna att stiga en del.

- Om lägenheten eller stugan är i bra skick blir priset oftast bra, säger Andersson-Holmi.

Bildtext Att tapetsera om eller måla väggarna är okej för de flesta, men få fastighetsköpare vill ge sig in i större renoveringsprojekt.

Objekt som behöver renoveras mer är lite krångligare att sälja för ett högt pris eftersom det inte längre är lika lätt att baka in köpesumman och renoveringskostnaderna i samma lån, förklarar Lotten-Holmi.

- Du måste ta två separata lån, så det är alltid lite krångligt i början, säger hon.

Kristjankroon har också märkt att många vill ha en ganska inflyttningsklar bostad.

- Köpare är ganska krävande i dag. Man vill ha det färdigt och har kanske inte tid eller ork att börja renovera och reparera, säger han.

Diskutera lånet i tid

Den gamla devisen om att man får fler kvadratmeter för samma peng ju längre bort från Helsingfors man kommer stämmer fortfarande.

- Man märker redan skillnad mellan Sibbo och Borgå och mellan Borgå och Lovisa. Ju längre österut du kommer desto mer går priset neråt, säger Andersson-Holmi.

Priserna stiger ändå hela tiden också i öst men inte lika snabbt som i Helsingfors, enligt Kristjankroon.

Den som funderar på att köpa bostad sitter förmodligen och funderar på om det lönar sig att slå till nu eller vänta tills bostadsmarknaden lugnat ner sig lite.

- Jag tror inte det är så stor skillnad mellan om man köper nu eller väntar till nästa år. Jag tror nog det här kommer att fortsätta ett långt tag framåt, säger han.

Att hitta bostad eller stuga just nu är lättare om man inte har alltför tajta kriterier för hurdant stället ska vara. Andersson-Holmi tipsar om att hålla ögonen öppna på ett lite bredare område.

Det är också smart att kontakta en bostadsförmedling direkt istället för att bara glutta på nätobjekt, då är det lättare att hitta det man vill ha innan någon annan hinner före.

- Det lönar sig att diskutera lånet på förhand för bankerna har långa köer för tillfället. Hittar du ett objekt du är intresserad av och sedan tar kontakt med banken så hinner du troligtvis inte med, säger Andersson-Holmi.

Tar 1–3 veckor att få lånebeslut

Bankdirektör Olli Asikainen från Op Östnyland bekräftar att efterfrågan på bostadslån är hög.

- Under våren rekryterade vi flera nya finansrådgivare och vi anställer gärna fler, säger Asikainen.

Under första halvåret i år har banken gett 50 procent mer pengar i bostadslån än under samma tid i fjol. Det visar enligt Asikainen på att det står ganska bra till i den östnyländska ekonomiska regionen. Å andra sidan är också räntorna rekordlåga just nu.



Enligt Asikainen är köerna för att få bostadslån vid hans bank ändå inte längre nu än för några år sedan. Från det att man tar kontakt med banken tills det att man får ett beslut om bostadslån tar det oftast en vecka, men det kan gå upp till tre i mer komplicerade fall.

Enligt Asikainen så stämmer det att man behöver ta ett skilt lån för renovering, men det är åtminstone tio år sedan det senast gick att baka in allt i ett lån.