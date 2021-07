Coronaviruset i Österbotten – 30.7

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Sju nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar om 7 nya coronafall under det senaste dygnet. Totalt togs 251 coronaprov under gårdagen.



Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet är 35.

Sju fall i Södra Österbotten

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt registrerades sju nya coronafall. Under dagen utfördes 433 tester. Incidensen är nu 24,9.

Tre personer vårdas för tillfället på sjukhus för covid-19 i distriktet.

