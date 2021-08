Fler lediga arbetsplatser än på femton år – svårt att få folk till servicebranschen på grund av coronarestriktioner

I slutet av juni fanns det över 64 500 lediga arbetsplatser i Finland, enligt Arbets- och näringsministeriet. Det är den högst siffran den tiden på året sedan 2006, alltså innan finanskrisen. Också i april och maj sattes likadana rekord.

I en del branscher råder till och med brist på arbetskraft. Rekryteringsföretaget Staffpoints ekonomichef Timo Leinonen säger att efterfrågan på arbetskraft började stiga redan i våras, då servicebranschens coronarestriktioner började hävas.

– Man märker nog att då restauranger och turismföretag har kommit igång igen har behovet av arbetskraft ökat igen, säger Leinonen.

Enligt Leinonen är det för tillfället svårt att hitta intresserade till alla lediga platser. Han tror att många är oroade för att jobba inom exempelvis restaurangbranschen, på grund av coronavirusets nyckfullhet, som kan leda till plötsliga, nya restriktioner.

– Folk är rädda för att om man nu tar ett jobb så kan det vara ett helt annat läge igen en vecka senare, säger Leinonen.

Även inom industrin råder brist på folk, men det är problem som fanns redan innan pandemin. Det förstärks lite av att exporten går bra just nu, så behovet av arbetskraft ökar ytterligare då företag vill expandera, säger Leinonen.

Samtidigt finns det fortfarande många arbetslösa, i juni 7 000 fler än i juni förra året. De arbetslösa är ofta utbildade i branscher som inte saknar arbetskraft.

Frivilliga karriärbyten blir vanligare

Ett fenomen som slagit igenom runtom i världen under pandemin är att folk tröttnar på sina gamla jobb och söker sig till konkurrenter och till och med till andra branscher för att pröva på något nytt.

Fenomenet har uppmärksammats en hel del i USA, där flest amerikaner sedan år 2000 sade upp sig från sina jobb. Trenden har kallats för "YOLO-ekonomi" (från engelskans you only live once, du lever bara en gång), för att folk vill uppleva nya saker eller jobba med andra uppgifter så länge man har möjlighet.

Många har fått upp ögonen för nya möjligheter under pandemin ― Timo Leinonen, Staffpoints ekonomichef

Timo Leinonen säger att man till viss del kan skönja den trenden även i Finland

– Ganska många som i praktiken bytt karriär verkar under pandemin har fått upp ögonen för nya möjligheter, säger Leinonen.

– Så visst går det att dra paralleller till det som diskuteras i till exempel USA. Men det är svårt att säga om det här är ett fenomen som är här för att stanna, eller om det beror på osäkerheten med coronapandemin.