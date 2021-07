Coronaläget har snabbt förvärrats i Åbo – närmare 300 nya coronafall under den senaste veckan

Smittspridningen av coronaviruset ökar snabbt i Åbo. Tvåveckorsincidensen i staden är nu ungefär 230, berättar Åbo stad i ett pressmeddelande.

Coronaläget i Åbo går hela tiden mot det sämre. Under de senaste sju dygnen har 299 nya fall av covid-19 konstaterats i Åbo och incidensen ligger nu på ungefär 230 fall per 100 000 invånare under 14 dygn.

Behovet av sjukhusvård har tillsvidare hållits på en låg nivå och man följer noggrant med läget i samarbete med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Smittspårningsprocenten under de två senaste veckorna har varit närmare 90 procent.

Åbo stad betonar att coronavirusets deltavariant är mycket mer smittsam än till exempel alfavarianten som var dominant i Åbo på våren. Deltavarianten smittar lättare inomhus och kan dessutom smitta i närkontakter även utomhus. Därför är det fortfarande av yttersta vikt att använda munskydd till exempel på evenemang och tillställningar, på offentliga platser, på arbetsplatserna och i kollektivtrafiken.

Främst unga som smittas

Unga i åldersgruppen 18–25 år är i klar majoritet bland de nya smittfallen. Däremot konstateras endast ett fåtal coronafall bland äldre personer och barn.

En stor del av spridningen av viruset kan kopplas till privat kvällsumgänge eller vistelse inomhus i restauranger.

– I juli månad har en stor mängd fall kunnat konstateras som smittats i restaurangernas inomhuslokaler. Det är extremt viktigt att följa försiktighetsåtgärderna inne i restaurangerna, betonar Jutta Peltoniemi som är ansvarig smittskyddsläkare vid Åbo stad i pressmeddelandet.

Det är positivt att unga som blivit smittade fortfarande meddelar sina kontakter, och att dessa aktivt låter testa sig. ― Jutta Peltoniemi, ansvarig smittskyddsläkare vid Åbo stad

Coronaviruset sprids nu också främst i närkretsen och bland personer som bor i samma hushåll.

I augusti ordnas flera publikevenemang i Åbo. Åbo stad påminner om att det är viktigt att de som deltar i ett publikevenemang följer de anvisningar som arrangören ger.