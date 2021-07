USA:s förra president Donald Trump pressade myndigheterna att ogiltigförklara presidentvalets resultat när han förlorade, visar dokument

USA:s förra president Donald Trump pressade justitiedepartementet att ogiltigförklara presidentvalets resultat när han förlorade till motkandidaten Joe Biden. Det visar dokument som myndigheterna har publicerat.

Enligt dokumenten har Trump indikerat att han kunde "ersätta ledningen" på landets justitiedepartement om de inte ogiltigförklarade det senaste presidentvalets resultat.

Dokumenten är handskrivna anteckningar av ett telefonsamtal mellan Trump och dåvarande justitieminister Jeffrey Rosen som dåvarande vice justitieminister Richard Donoghue skrivit. De har publicerats av representanthusets reform- och tillsynskommitté.

I telefonsamtalet framgår att Rosen säger att justitiedepartmentet inte kan "ändra valresultatet".

"Jag förväntar mig inte att ni gör det. Säg bara att valet var korrupt och lämna resten till republikanerna i kongressen", svarar Trump.

Reform- och tillsynskommittén ska utreda korruptionsmisstankar kring expresidenten. Kommittén har nu bokat intervjuer med flera av justitiepartementets anställda under Trumpadministrationen.

Presidentvalet hölls i november 2020.

Källor: Reuters, New York Times, United States House Committee on Oversight and Reform