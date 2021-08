Kuosmanen flög som en vante och fick stirra sanningen i vitögat: "Var barnslig som trodde att jag kunde klara mig i OS"

Två duster, två brutala brottningsförluster. Det blev facit i OS för Elias Kuosmanen, som var knäckt då han träffade pressen efter att ha gjort sitt i Tokyo. "En slalompinne som jag har ingenting här att göra", säger han.

Uppgivenheten strålar ur blicken då Elias Kuosmanen står bakom ett järnstängsel och svarar på journalisternas frågor.

Han har precis förlorat med 0–11 mot Sergej Semenov, som tog brons i Rio och blev världsmästare 2018. Klasskillnaden var enorm och matchen över på drygt tre minuter.

Kuosmanen letar inte efter ursäkter, tvärtom.

– Sanningen kom fram. Jag var barnslig som trodde att jag kunde klara mig här. Ingen så liten som jag kan tävla mot så här stora bjässar. Jag ville bara inte tro på det på förhand, säger Kuosmanen och skakar på huvudet.

– Nu måste jag fokusera på träning. Det här helt onödigt för mig att tävla. Det är ingen idé för mig att utmana om poängplatser i VM på hösten.

Utklassningssiffror två gånger om

En vitklädd Kuosmanen tågade in i brottningshallen med en färsk förlust i ryggen, till tonerna av That's the way (I like it) av KC & The Sunshine Band.

Han var chanslös i åttondelsfinalen mot georgiern Iakobi Kajaia. Förkrossande, sa finländaren själv om drabbningen, som slutade 0–9.

Men OS var inte över för debutanten.

Det känns för jävligt när en 130 kilo tung muskelknutte attackerar överkroppen ― Elias Kuosmanen

Eftersom Kajaia tog sig ända till final fick de som förlorat mot honom hoppa in i återkvalet. Kuosmanen var alltså en seger från en bronsmatch, då han steg in i ringen mot ryssen Semenov den här måndagsförmiddagen.

Men matchen blev inte alls som Kuosmanen ville ha det. Det stod 0–4 efter en minut och sedan eskalerade förlustsiffrorna: 0–5, 0–7 och till slut 0–11.

– Det känns för jävligt när en 130 kilo tung muskelknutte attackerar överkroppen på allvar. Jag måste lyfta 50 kilo mer i bänk för att kunna klara mig här.

"Finns ingenting att berätta för barnbarnen"

Då man analyserar Kuosmanens insatser i OS måste man minnas att han ännu i våras tävlade i 97-kilosklassen i grekisk-romersk stil. Han flyttade först upp till tungvikt efter att Arvi Savolainen knipit en plats till OS i just den viktklassen.

Mot alla odds lyckades Kuosmanen direkt utmana de betydligt tyngre brottarna och tog en sensationell OS-plats. Men där tog det roliga slut.

Kuosmanen kommer att minnas sitt OS-deltagande med avsmak.

– Jag har inte njutit av det här, det har inte alls varit roligt. Det finns ingenting att berätta för barnbarnen. Jag var på mattan i ett par minuter och flög runt som en vante, säger han.

Bildtext Resultaten i OS skickade en klar signal till Kuosmanen. Bild: Lehtikuva

Brottaren från Träskända skadade armen i öppningsmatchen och tävlade med starka smärtstillande medel i kroppen.

Han vägrar skylla på sin arm som en delorsak till förlustsiffrorna, men påpekar att skadan måste diagnostiseras innan han kan lägga upp framtidsplanerna.

Jobbet mot en bättre framtid börjar direkt på tisdag för Kuosmanen, som inte hittat ett hem i brottningens viktklasser. Han är för stor för 97-kilosklassen och för liten för tungvikt.

Planen är att stanna med jättarna i den tyngsta viktklassen.

– I morgon ska jag träna benen i gymmet på idrottarbyn, avslutar han.