Stor efterfrågan på stuglån i år: 30 procent högre än i fjol

Efterfrågan på lån för fritidsbostäder har varit rekordhög i år. Enligt Finlands Bank lyftes 600 miljoner euro i nya fritidsbostadslån under årets första halvår, vilket är hela 31 procent mer än under samma period i fjol.

Finländska hushåll lånade 151 miljoner euro för köp av fritidsbostäder i juni 2021, enligt nya siffror från Finlands Bank. Utbetalningarna av de så kallade stuglånen har bara varit högre en gång tidigare, i juni förra året.

Efterfrågan på fritidsbostadslån under årets andra kvartal var 20 procent högre än under samma kvartal i fjol. Under hela första halvåret 2021 har efterfrågan på nya lån för fritidsbostäder varit rekordhögt. Då lyftes hela 600 miljoner euro i nya fritidsbostadslån och det är 31 procent mer än under motsvarande period i fjol.

Finländarna hade i juni 2021 fritidsbostadslån som uppgick till en summa på 4 miljarder euro. Det är en årsökning på 12,4 procent. Av den sammanlagda utlåningen till hushållen bestod 2,1 procent av fritidsbostadslån.

Också den genomsnittliga återbetalningstiden har ökat. För de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2021 var återbetalningstiden 18 år och 8 månader – det vill säga 10 månader längre än samma månad i fjol.