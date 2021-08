Svenska fotbollsdamerna säkrade OS-medalj – matchhjälten "i paradiset", finalens tidpunkt kritiseras: "Tråkigt att man går efter amerikansk tid"

Sveriges fotbollsdamer ska spela OS-final för andra gången på raken. Ett mål räckte för att ta sig förbi Australien till final – en match vars starttid ifrågasätts.

Sveriges damlandslag i fotboll har gjort ett dunder-OS så här långt. Man fick en perfekt start då man slog USA i premiären och därefter har man gått från klarhet till klarhet.

I dagens semifinal slog man Australien för andra gången i turneringen.

Ett mål räckte för att säkra medalj. Direkt i den första minuten efter pausvilan flög en boll i den australiensiska ribban, och på returen var Fridolina Rolfö högst med foten.

– Jag vet inte vad jag ska säga, jag är helt tagen. Jag njuter så otroligt mycket. Jag tror jag är i paradiset just nu, sa matchhjälten i Aftonbladets intervju.

Bildtext Fridolina Rolfö sköt Sverige till andra raka OS-finalen. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Motståndarna "The Matildas" bästa chans kom i den 42:a minuten, då man faktiskt fick in bollen. Anfallarstjärnan Sam Kerr nickade in en frispark, men i stället dömde domaren svensk frispark i straffområdet.

Australiens Emily van Egmond var en av dem som kämpade i klungan, och tyckte att hennes lag gick miste om ett mål.

– Jag tyckte inte att det var mycket kontakt och att det var hon som sprang in i mig. Jag är inte säker på vad som hände, vi får titta på det, men jag tror att domaren blåste för en screen. Men det känns som en sak som händer ofta i matcherna, sa van Egmond enligt Expressen.

Tidig finalavspark

Dagens första semifinal slutade i en storskräll då Kanada besegrade USA med 1–0. Detta var första gången på 20 år som amerikanskorna förlorade mot sina grannar.

– Det finns hundra saker som vi alla skulle vilja göra bättre. Jag tror det är allra mest frustrerande för allihopa i laget, sa USA:s fixstjärna Megan Rapinoe enligt AFP.

Frågan är om arrangörerna prioriterat den amerikanska – eller nordamerikanska – tv-publiken då man valt finalens starttid. Hittills har alla turneringens matcher börjat tidigast 17.30 lokal tid, men fredagens final inleds redan klockan 11, alltså klockan 5 finsk tid.

– Det var väl bara för att USA skulle vara i final. Det känns ju lite tråkigt att man går efter deras tid så det hade varit uppskattat om de ändrade det. Men det kommer de säkert inte göra, säger svenska lagkaptenen Caroline Seger till Aftonbladet.