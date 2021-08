Utredning: New Yorks guvernör har utsatt flera kvinnor för sexuella trakasserier

New Yorks guvernör, demokraten Andrew Cuomo har utsatt flera kvinnor för sexuella trakasserier, visar en 168 sidor lång rapport. Cuomo fortsätter att förneka anklagelserna medan allt fler röster höjs för hans avgång.

Cuomo ska bland annat ha tafsat på och kysst statsanställda samt fällt olämpliga kommentarer om dem. Totalt 11 kvinnor vittnar om händelserna.

Delstatens justitieminister, demokraten Letitia James säger att guvernören skapat ett toxiskt arbetsklimat som präglats av rädsla. Vi ska tro de här kvinnorna, kommenterade James den opartiska utredningen som pågick i fem månader.

– Den här utredningen avslöjade att delstaten New Yorks guvernör har uppvisat ett oroande beteendemönster, tillade James.

Video om fallet från i våras:

Sexanklagelser håller på att fälla New Yorks mäktiga 63-åriga guvernör – "Han tyckte att 22-åringar var okej" Sexanklagelser håller på att fälla New Yorks mäktiga 63-åriga guvernör – "Han tyckte att 22-åringar var okej" - Spela upp på Arenan

Cuomo nekar till brott

63-åriga Cuomo som suttit på guvernörsposten sedan 2011, har tidigare uttryckt sig ångerfullt kring anklagelserna, men förnekar brott.

– Jag har aldrig rört någon på ett olämpligt sätt. Det är bara inte sådan jag är och jag har aldrig varit sådan, sa Cuomo på tisdagen.

179 personer deltog i utredningen. Delstatens justitieminister Letitia James kommer inte att väcka åtal gentemot Cuomo eftersom det är frågan om ett civilmål. Däremot påvisade utredningen att Cuomo inte agerat i enlighet med två bestämmelser som förbjuder sexuell diskriminering på arbetsplatsen, Title VII of the federal Civil Rights Act of 1964 och delstaten New Yorks lag om mänskliga rättigheter.

Flera kräver att guvernören avgår

Flera politiker kräver Cuomos avgång. Flera demokratiska senatorer kallar Cuomos beteende oacceptabelt och har krävt att han avgår från sin post.

– Nu när utredningen är klar och anklagelserna bekräftats, borde det stå klart för alla att han inte längre kan fortsätta som guvernör, kommenterade New York senatens majoritetsledare Andrea Stewart-Cousins.

Också republikanska röster har höjts för Cuomos avgång.

Källor: AFP, Reuters, CNN