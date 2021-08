Lojo stad ger första vaccindosen utan tidsbeställning

Lojo ordnar en walk in-vaccineringsdag i idrottscentret Tennari på onsdag (4.8). Alla Lojobor som står i tur att vaccineras kan då få den första vaccindosen utan tidsbeställning.

Walk in-vaccinering ordnas också 11.8 och 19.8.

I nuläget har 69 procent av Lojoborna fått den första vaccindosen, medan 43 procent har fått båda doserna.

Under de senaste två veckorna har 41 nya coronafall uppdagats i Lojo och incidensen är 87 (antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna).

Lojo stad rekommenderar att Lojoborna ska vara ytterst försiktiga eftersom deltavarianten av viruset smittar så lätt.

Staden rekommenderar att man ska använda munskydd och uppmanar Lojoborna att vaccinera sig så fort som möjligt.