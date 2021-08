Uppåt för Sampo, något sämre för Metso Outotec

Det gick bättre för försäkringskoncernen Sampo under årets andra kvartal. Vinsten före skatt uppgick under perioden april-juni till 710 miljoner euro, jämfört med 407 miljoner euro under samma period i fjol.

Det är särskilt skadeförsäkringsbolaget If som bidragit till uppsvinget. Enligt Sampo har If under de senaste åren målmedvetet arbetat med prissättningen på sina mindre lönsamma områden, vilket nu ger resultat.

"Jag är nöjd med det starka resultatet och tror att vi har goda möjligheter för stark utveckling också under resten av året och att vi når våra ambitiösa strategiska mål", säger koncernchef Torbjörn Magnusson i ett pressmeddelande.

Sampo fortsatte sälja sina aktier i Nordea under början av året och i maj sålde koncernen 162 miljoner av sina Nordeaaktier. Sampo är ändå fortfarande den överlägset största ägaren av Nordea, med 11,9 procent av aktierna.

“Jag anser att den största potentialen på lång sikt finns i skadeförsäkringsverksamheten. Därför är vi fortsättningsvis intresserade av att minska vårt ägande i Nordea betydelsefullt före september 2022”, säger Magnusson.

Något neråt för Metso Outotec, men beställningarna fortsätter rulla in

Den finländska metall- och gruvjätten Metso Outotecs resultat var i sin tur sämre. Under årets andra kvartal sjönk den korrigerade rörelsevinsten till 131 miljoner euro, jämfört med 139 miljoner euro året innan.

Också omsättningen sjönk något.

Däremot ökade antalet beställningar med 43 procent och uppgick till 1,36 miljarder euro.

Beställningarna inom metall och mineralverksamheten har hållits på en relativt konstant nivå, medan serviceverksamheten fortfarande lider av coronapandemin, uppger verkställande direktör Pekka Vauramo.