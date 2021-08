Lejonen blickar mot OS under första samling – Rasmus Ristolainen fick ingen inbjudan: ”Nu får vi se hur han reagerar”

NHL har öppnat för spel i OS och Lejonens förberedelser har börjat då NHL-stjärnorna träffade landslagsledningen. 40 spelare var på plats på sommarträffen men inte Rasmus Ristolainen som inte ens blev inbjuden.

Finlands främsta ishockeyspelare är just nu samlade Tavastehus där man officiellt har kickat igång Lejonens OS-projekt. Nu blickar man mot Peking i februari med förhoppningen att det blir ett OS med NHL-spelare.

NHL har lagt in en lucka för OS-spel i sitt schema men ännu saknas en överenskommelse mellan spelarfacket NHLPA och internationella ishockeyförbundet. De finländska NHL-stjärnorna håller nu tummarna för att förhandlingarna ska gå i lås.

– Det är inte i mina händer men det är väldigt fint att chansen finns. Vi väntar med spänning, säger Sebastian Aho till STT.

– Jag har alltid gillat att titta på OS. Jag har själv aldrig varit med så det skulle vara en dröm som går i uppfyllelse om vi får spela, kommenterar i sin tur Mikko Rantanen.

Bildtext Mikko Rantanen och Kaapo Kakko under landslagets sommarträff. Bild: Lehtikuva

44 spelare fick en inbjudan men inte Ristolainen

Rantanen och Aho är två av totalt 44 spelare som fått en inbjudan till landslagets kickoff och av dessa är 40 på plats. En som inte fick en inbjudan är backen Rasmus Ristolainen.

– Jag har träffat honom i sommar men någon mer kommentar tänker jag inte ge, säger Rantanen om Ristolainen som inte spelat i landslaget sedan World Cup 2016.

Förbundskaptenen Jukka Jalonen kommenterar beslutet att inte bjuda in Ristolainen så här:

– Vi har bjudit in honom till VM många gånger men han har inte kommit. Nu tänkte vi som så att vi inte bjuder in honom till det här tillfället. Under säsongen får vi sedan se hur det blir, säger Jalonen enligt Iltalehti.

– Jag har varit tränare i 30 år och det här är naturligtvis ingen vanlig lösning. Det är inte ett beslut som fattats lättvindigt utan det baserar sig på hur vi tänker om vissa saker.

Bild: Lehtikuva

Jalonen har inte stängt OS-dörren för Ristolainen men anser att bollen nu ligger hos backen.

– Han är inte med den här gången, men han kan vara med i OS lika mycket som alla andra. Naturligtvis måste ha själv vilja spela. Nu gjorde vi så här och så får vi se hur han reagerar.

– Det beror mycket på hur han tänker och hur han spelar på hösten, om han platsar i laget. Men det får vi se senare, säger Jalonen.