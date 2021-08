Film: The Suicide Squad – ett befriande amoraliskt pang-pangäventyr

När en antiamerikansk populist gör sig till diktator genom en militärkupp i den centralamerikanska östaten Corto Maltese, då tar USA:s regering till ljusskygga metoder. Dussinet livsfarliga superbrottslingar samlas ihop till en hemlig insatsstyrka som skickas iväg på ett självmordsuppdrag till landet. The Suicide Squad regisserad av James Gunn är ett fyndigt och blodigt effektspektakel.

Självmordsgruppens uppdrag är att förhindra att ett gåtfullt utomjordiskt vapen med kodnamnet Starfish faller i den fientliga regimens händer.

De måste de kidnappa en excentrisk vetenskapsman och ”övertyga” honom att släppa in dem i forskningsanstalten Jotunheim – en mystisk tornbyggnad som uppfördes av förrymda nazivetenskapsmän efter Tysklands fall.

Bildtext Hårda djungelstrider är bara början på uppdraget för självmordsgruppen. Bild: Courtesy of Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics

Det är en brokig skara som ger sig ut på det livsfarliga uppdraget, från Jokerns exflickvän Harley Quinn (Margot Robbie) och Stålmannens ärkefiende Bloodsport (Idris Elba) till Prickiga mannen (David Dastmalchian) och den väldiga hajhumanoiden King Shark (Sylvester Stallone).

Det är så gott som säkert att ingen kommer att återvända levande. Tittaren lär inte heller bli besviken.

Blodstänkt actionspektakel

Kropparna – både egna och andras – staplas på hög när de osannolika antihjältarna löper amok över ön och drabbar samman med landets militära styrkor på vägen mot sitt mål.

Men de beväpnade soldaterna är bara början, och småpotatis jämfört med vad som väntar dem under den hemlighetsfulla tornbyggnaden Jotunheim.

The Suicide Squad: Suicide Mission med manus och regi av James Gunn (regissören bakom bland annat Guardians of the Galaxy-filmerna) är en historia med rikligt av blodstänk och maffiga splattereffekter.

Bildtext Margot Robbie i rollen som Harley Quinn gör en lyskraftig skådespelarinsats i The Suicide Squad: Suicide Mission. Bild: Courtesy of Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics

Denna uppföljare till filmerna Suicide Squad (2016) och Birds of Prey (2020) samlar ihop ett färgstarkt urval av skurkarna från D.C. Comics berättelser. Medan D.C:s hjältar som Stålmannen och Batman traditionellt fäster stor vikt vid sina moraliska omdömen så har denna vrickade banditskock ytterst lite hämningar av det slaget.

Harley Quinns moraliska kompass snurrar maniskt medan Bloodsports pekar stadigt mot honom själv och hans egennytta. I denna illusionslösa värld av stormaktspolitik och egennytta är det hur som helst ont om hederliga parter.

Bildtext Superskurkarna har ruskigt effektiva sätt att göra sig av med dem som ställer sig i deras väg. Bild: Courtesy of Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics

Det lilla skurkbandet är illa klämda mellan Corto Malteses hänsynslösa banandiktatur och den samvetslösa supermakten USA. Men till slut ser de sig tvungna att stiga in och rädda dagen då ett utomjordiskt hot går bärsärkagång över Corto Maltese och dess oskyldiga civilbefolkning.

The Suicide Squad: Suicide Mission i James Gunns regi är ett fyndigt, blodigt och effektspäckat biospektakel som lämpar sig bra för att ses på vita duken, ju större desto bättre.