Omfattande organisation misstänks för flera grova narkotikabrott – amfetamin med ett värde på 700 000 euro har spridits i landet

Tullen och polisen i Sydvästra Finland har avslöjat en omfattande droghärva där såväl finländska som utländska medborgare misstänks ha infört och förmedlat amfetamin i landet.

Utredningen omfattar en helhet med flera fall av grova narkotikabrott. Över 15 personer misstänks ha deltagit i organisationens verksamhet som letts från utlandet.

Den huvudmisstänkta är en finländsk man som fungerat i Spanien. Förundersökningen visar att sammanlagt över 27 kilogram amfetamin, med ett värde på cirka 685 000 euro, har förmedlats vidare.

Tullen har sedan början på året tillsammans med polisen beslagtagit nästan 13 kilo amfetamin, 4 800 milliliter amfetaminbas, 350 milliliter svavelsyra, 6,2 gram marijuana, 340 milliliter GBL, 50 stycken LSD-lappar och 227 patroner för skjutvapen av organisationen.

Polisen i Danmark har också varit inblandad i utredningen. De lade beslag på cirka 20 kilo amfetamin i november i fjol. Amfetaminet var ämnat för den finska marknaden, misstänker polisen.

Det totala värdet på det amfetamin man beslagtagit uppgår till cirka 1 107 000 euro.

De misstänkta omvandlade amfetamin i oljeform till fast amfetamin i sommarstugor i Egentliga Finland

Många av de misstänkta är häktade. Bland de misstänkta finns både finländare och utländska medborgare. De misstänkta har fungerat både i Finland och utomlands.

Många av de misstänkta har kriminell bakgrund i Finland.

En del av det amfetamin som tagits in i Finland via utlandet har förts in i landet i oljeform. Det här amfetaminet har sedan omvandlats till fast form i semesterbostäder som organisationen hyrt i Egentliga Finlands skärgård.

Bildtext En låda med amfetamin som hittades i en bostad. Bild: Tullen

Myndigheterna misstänker att narkotikan efter omvandlingen lagrats i huvudstadsregionen och Åbo.

Förundersökningen blir klar under augusti och ärendet går då till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Södra Finland.