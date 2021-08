PSG rapporteras vara nära drömvärvningen – har Messi på kroken, efter Neymars påtryckningar

Leo Messis andra destination i proffskarriären verkar bli PSG. Samstämmiga uppgifter runtom kontinenten vittnar om att argentinaren är nära ett tvåårskontrakt med Parisklubben.

Lionel Messi har varit klubblös sedan den 1 juli, men hela fotbollsvärlden förväntade sig att förlängningen med Barcelona bara var en tidsfråga.

Parterna var redan överens – men häromdagen stod det klart att det inte blir någon fortsättning i Barça på grund av klubbens ekonomiska läge.

Det dröjde inte länge förrän argentinaren verkar ha hittat sig en ny arbetsgivare. Just nu pekar nämligen det mesta mot att Messi spelar med franska Paris Saint-Germain nästa säsong.

Superstjärnans kontakt med PSG rapporteras från flera olika håll. L'Equipe uppger att kontraktet är riktigt nära, medan Sky Sports menar att Messi kommer att skriva på ett tvåårigt kontrakt med option för ett tredje år. 34-åringens årsinkomst skulle enligt tv-kanalen bli 25 miljoner pund (närmare 30 miljoner euro).

Återförenas med Neymar?

På fredagen kommenterade PSG-tränaren Mauricio Pochettino att den sexfaldige Ballon d'Or-vinnaren Messi är ett "alternativ" som utreds av klubben.

Också transferspecialisten Fabrizio Romano skriver på Twitter att Messi närmar sig ett tvåårskontrakt. Enligt honom är PSG den enda klubben som varit i direkt kontakt med spelaren och hans pappa Jorge sedan flyttbeskedet.

Dessutom ska PSG-stjärnan Neymar ha pushat på klubbledningen att fixa supervärvningen. Brassen blev god vän med Messi under sin tid i Barcelona och har under åren ryktats vilja återvända till Barcelona just på grund av argentinaren.

PSG har, som vanligt, värvat friskt i sommar. Italienska EM-hjälten Gianluigi Donnarumma, Real Madrid-ikonen Sergio Ramos, samt vindsnabbe Achraf Hakimi är redan klara.

Källa: Reuters