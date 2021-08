Dennis "Dee Tee" Thomas från Kool & the Gang död

En av Kool & the Gangs grundande medlemmar har dött. Dennis "Dee Tee" Thomas har dött i en ålder av 70.

Gruppen, som är känd bland annat för hitlåten Celebration, bekräftar att Thomas gått bort på lördagen.

"Dennis Thomas, en älskad man, pappa och medgrundaren av Kool & the Gang har fridfullt somnat bort i en ålder av 70 i New Jersey", skriver bandet på Facebook.

"Dennis var känd som den grundläggande coola katten i gruppen, älskad för hans hippa kläder och hattar och avslappnade beteende".

Thomas spelade saxofon, flöjt och slagverk. Han sjöng också stämmor för bandet. Han gjorde sitt sista framträdande med gruppen den 4 juli i år.

Han var också bandets stylist och såg till att alla "alltid såg fräscha ut", skriver bandet i uttalandet.

Kool & the Gang bildades år 1964, men slog igenom ordentligt på 70-talet med hittar såsom Get down on it, Jungle Boogie och Ladies' Night. Bandet gjorde låtar med olika sound – en blandning av jazz, sound och funk.

Bildtext Kool & the Gang poserar tillsammans år 2015 då de fick sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bild: Mike Nelson / EPA

Gruppen har bland annat vunnit sju American Music Awards och två Grammy-statyetter. Deras musik har inspirerat många andra artister som "samplat" deras låtar. Kool & the Gangs musik hörs också i många filmer, bland dem Rocky, Saturday Night Fever och Pulp Fiction.

Bandets originella medlemmar bestod av bröderna Robert och Ronald Bell samt vännerna Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown och Ricky Westfield. I början hette bandet The Jazziacs.

Bandmedlemmen Ronald Bell dog i september i fjol, 68 år gammal.

Källor: AFP, AP.