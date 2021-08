Hur många sorter av ätbara insekter finns det i vår värld? Och hur många av oss äter insekter?

Befolkningen på vårt jordklot ökar konstant, därför gäller det att vara kreativ för att alla ska få näringsrik mat. Insekter är ett ekologiskt alternativ och de innehåller mycket proteiner. Hur mycket vet du om mat av insekter? Har du kanske redan testat hur de smakar?

I det här avsnittet av serien Kan man äta det här hjälper Lauri och Henri oss att bli kvitt våra fördomar mot insekter. Även om man själv inte skulle vara så förtjust i att knapra i sig gräshoppor och flugor, kan de ändå vara viktiga i tillverkningsprocessen av vår mat.

