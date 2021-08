Mer hushållsavdrag för klimatvänligare uppvärmning och höjd tobaksskatt? Finansminister Annika Saarikko höll presskonferens om budgetramarna

Statens låntagning minskar under kommande år och går under tio miljarder år 2022. Nu måste Finland dra nytta av "uppehållsvädret" i ekonomin. Finansminister Annika Saarikko (C) har inlett budgetarbetet och höll på onsdagen en presskonferens om budgetramarna. Du kan se den överst i den här artikeln. Vi uppdaterar artikeln med presskonferensens innehåll.

Det är det första budgetförslaget som Annika Saarikko förbereder som finansminister. Hon ville inte ännu gå in på några konkreta detaljer eller siffror i budgetförslaget. Det kommer mer information de närmaste dagarna.

Vid det här laget har finansministeriet fått in de olika ministeriernas budgetönskemål. De ska nu sammanjämkas i förhandlingar som finansministern för med alla sina kolleger.

Enligt tidsplanen för budgetberedningen ska finansministeriet lämna sitt förslag till ministerierna och offentliggöra det på fredag.

Regeringens budgetförhandlingar, den så kallade budgetmanglingen hålls den 7 och 8 september. Budgetpropositionen blir färdig för publicering den 27. september.

Många beslut redan fattade

Det fanns en del information om budgetramarna redan inför presskonferensen. Endel av prioriteringar gjordes i våras då regeringen godkände en plan för de offentliga finanserna år 2022-2025.

Skatten på tobaks höjs nästa år, vilket innebär att tobaksasken blir ungefär 50 cent dyrare nästa och därpå följande år.

För dem som bor i småhus och byter ut oljeuppvärmning mot någon annan uppvärmningsform väntas en höjning av hushållsavdragets maximibelopp. Dessutom överväger ministeriet en tvåårig höjning av avdraget gällande arbete i hemmet samt vårdarbete.

Inkomstbeskattningen för löntagare tros inte höjas. Inga skattehöjningar väntas heller för alkohol eller bensin. De frågorna behandlades inte på presskonferensen.

Coronapandemin leder till utgifter också nästa år och regeringen har tidigare lovat att kompensera kommuner och sjukvårdsdistrikt för direkta utgifter. Utgifterna för pandemin väntas ändå minska nästa år.