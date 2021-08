Blandade reaktioner på de nya restriktionerna inom kulturbranschen i Österbotten: "Det här är helt upp och ner"

Konstens Natt i Vasa ställdes in på grund av de begränsningar Regionförvaltningsverket meddelade om på tisdagen, vilket har upprört en del känslor. På Wasa Teater ser man däremot positivt på restriktionerna. "Det här är en seger för kulturbranschen", säger försäljningschef Simon Ventus.

Regionförvaltningsverkets besked om nya begränsningar tidigare i veckan har upprört känslor inom kulturlivet. Till följd av beslutet valde man bland annat att ställa in Konstens Natt som skulle ha ordnats i Vasa på torsdagen.

En som är upprörd är Kajsa Dahlbäck, konstnärlig ledare för Vasa Baroque som skulle ha gett två minikonserter under evenemanget.

– Jag förstår inte riktigt varför man gör så här. Exempelvis i Åbo går man vidare med Konstens Natt fastän incidensen är betydligt högre än här.

Bildtext Så här såg det ut på Konstens Natt i Vasa 2019. I år blir det inget sambatåg på gatorna. Bild: Jakob Lillas / Yle

Dahlbäck är kritisk till att man nog har kunnat ordna stora festivaler, men väljer att ställa in Konstens Natt.

Förra helgen samlade Vasa festival sammanlagt 15 000 deltagare under tre dagar. Hittills har fyra festivalbesökare testat positivt för covid-19.

– Då stänger man ner Konstens Natt som har planerats med fokus på coronasäkerheten och för att folk ska uppleva välmående och meningsfullhet här i hemstaden. Jag tycker att det här är helt upp och ner, säger Dahlbäck.

Svårt att planera

Dahlbäck säger att man inom kulturbranschen nu väntar med spänning på regeringens nya hybridstrategi. En sak man hoppas på är att den så kallade tvåmetersregeln ska slopas.

– Den finns ingenstans annars i vårt samhälle, utan uteslutande på kulturevenemang.

Det är omöjligt för oss att planera en säsong när man inte har någon aning om vilka restriktioner som gäller. ― Kajsa Dahlbäck, konstnärlig ledare för Vasa Baroque

Ett stort problem för branschen är enligt Dahlbäck att nya begränsningar har tagits i bruk med väldigt kort varsel, något som även påpekades av teatrarna i Vasa förra veckan.

– Vi måste få någon typ av varsel i god tid, för sådana här evenemang planeras mycket på förhand. Det är omöjligt för oss att planera en säsong när man inte har någon aning om vilka restriktioner som gäller.

Dahlbäck säger också att man på kulturfältet hoppas att ett coronapass kan tas i bruk så fort som möjligt.

Vissa evenemang ordnas ändå

Även om Konstens Natt i Vasa ställdes in kommer det ändå att ordnas program. På Doo Bop Club går man vidare med sitt evenemang A Night for the Arts som ordnas på torsdagen.

Renato Mangs som är säkerhetsansvarig för evenemanget berättar att man ändå kommer att göra en del förändringar.

– Med tanke på omständigheterna kommer vi att göra det extra tryggt och säkert för vår del.

Bildtext Renato Mangs säger att man kommer att göra allt för att evenemanget ska vara tryggt för deltagarna. Bild: YLE/Ann-Catrin Granroth

Bland annat kommer man att ta in extra ordningsvakter för att undvika köbildning. Man kommer också att dela ut gratis munskydd vid ingången och minska på antalet bord och stolar inne i lokalen.

– Tanken är att alla ska ha egna sittplatser. Vi kommer att göra allt i vår makt för att det inte ska ske någon smittspridning, säger Mangs.

Han påminner också om att man bör stanna hemma om man har minsta symptom som kan tyda på en coronavirusinfektion.

"En seger – inte en katastrof"

Till skillnad från många andra inom branschen ser Wasa Teater positivt på Regionförvaltningsverkets beslut.

– Jag tror många fick uppfattningen att allting stängs ner, men så är de facto inte fallet, säger försäljningschef Simon Ventus.

Bildtext Wasa Teaters försäljningschef Simon Ventus är positivt inställd till de nya begränsningarna. Bild: Yle / Isabella Lindell

Ventus konstaterar att tisdagens beslut innebär att arrangörer även i fortsättningen kan ordna evenemang, så länge det kan göras på ett säkert sätt.

– Det är det vi har efterlyst hela tiden. Det här är en seger för kulturbranschen, inte en katastrof.

Att ordna evenemang på ett säkert sätt innebär enligt Ventus bland annat att deltagare ges möjlighet att tvätta händerna och instrueras att hålla säkerhetsavstånd.

Felaktig bild i media

Ventus säger att han förstår varför många väljer att ställa in evenemang.

– Jag har full förståelse för att arrangörer som inte gör det här på heltid tycker att det är skrämmande. Det är svårt att förstå de här reglerna. Vi satt och läste igenom noggrant i en timme för att förstå vad det betyder.

Han säger att den bild som medierna gav av de nya restriktionerna inte helt motsvarar verkligheten. Av många tolkades de som en ny nedstängning.

Vi hoppas att det här beslutet ska vara ett exempel för resten av Finland, för så här vill vi ha det ― Simon Ventus, försäljningschef på Wasa Teater

Enligt Ventus innebär reglerna i själva verket att evenemangsarrangörerna kan fortsätta göra det som de redan har gjort sedan våren 2020.

– Det här är sådant som vi i evenemangsbranschen har kunnat i över ett år. Vi hoppas att det här beslutet ska vara ett exempel för resten av Finland, för så här vill vi ha det.