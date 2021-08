1 024 nya coronafall, primärvården belastad – hälsomyndigheterna informerade om coronaläget

Coronafallen fortsätter att öka. Förra veckan försattes rekordmånga personer i karantän, konstaterar hälsomyndigheterna i samband med den veckovisa coronainfon.

Under vecka 31 försattes 9 880 personer i karantän, vilket är rekord under hela pandemin i Finland. Under den veckan konstaterades över 5 000 fall av covid-19.

Det här kan synas i ökat antal smittfall nästa vecka, meddelar Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 1 024 nya coronafall på torsdagen – det här är dygnsrekordet sedan pandemins start.

90 procent av alla fall är deltavarianten. De positiva fallen av andelen test som görs är nu drygt 4 procent.

Primärvården belastad – 11 nya dödsfall

Belastningen på primärvården beskrivs som stor, bland annat på grund av den stora mängden coronatester som tas. Fler personer får intensivvård jämfört med tidigare – det är främst unga vuxna och ovaccinerade som behöver vård.

Enligt uppgifter från onsdagen vårdas 83 personer på sjukhus. Av dem vårdas 50 på avdelningar inom specialsjukvården och 19 på intensivvårdsavdelningar.

Belastningen på primärvården syns i bristen på personal inom vården och i svårigheter att ordna fortsatt vård för patienter inom specialsjukvården.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 11 dödsfall i covid-19 under den senaste veckan. Totalt har nu 995 personer dött i covid-19 i Finland sedan pandemins start.

Smittkällan lyckas utredas i drygt hälften av fallen

Incidensen, det vill säga antalet fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är nu 177. Coronafallen fortsätter alltså att öka. Smittan sprids speciellt bland unga och ovaccinerade – det gäller både i Finland och utomlands.

Smittkällan lyckas utredas i 54 procent av fallen i hela landet, men det finns stor regional variation i hur smittspårningen genomförs. Smittspårningen lider då coronafallen ökar och samtidigt råder det brist på personal.

Enligt hälsomyndigheterna lider smittspårningen också av det faktum att exponerade och smittade inte svarar i telefon då myndigheterna ringer.

68 procent har fått en vaccindos, 39 procent har fått två doser – gravida rekommenderas också vaccin

68 procent av befolkningen har fått åtminstone den första coronavaccindosen, medan 39 procent fått två doser.

Hälsomyndigheterna uppmanar alla att vaccinera sig eftersom det är det bästa skyddet mot covid-19.

– Genom vaccination får vi coronaläget under kontroll, samhällets tjänster kan tryggas och människor insjuknar inte svårt, säger direktör Pasi Pohjola vid STM.

De som tillfrisknat från covid-19 ska också vaccinera sig och just nu rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att vaccinet i sådana fall tas 6 månader efter sjukdom.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar också att alla gravida vaccinerar sig på grund av deltavarianten. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har tidigare rekommenderat det här.

I dag, torsdag, på eftermiddagen samlas också regeringen för coronaförhandlingar på Ständerhuset. Regeringen ska diskutera en uppdatering av den så kallade hybridstrategin.

Vi uppdaterar artikeln.