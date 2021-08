Varför skapar talibanerna oro världen över? Fem frågor och svar om islamistgruppen som snabbt tar över stad efter stad i Afghanistan

Kvinnornas svaga ställning i samhället, grymma avrättningar och en islamistisk stat är saker som ofta förknippas med talibanerna. Men vem är islamistgruppen och vad vill den? I den här artikeln svarar vi på fem centrala frågor om talibanerna.

Talibanerna som är kända för sitt skräckvälde på 1990-talet har börjar skapa rubriker i sommar igen. I takt med att USA och landets allierade lämnar Afghanistan tar talibanerna över stad efter stad av regeringsstyrkorna. Snart kan talibanerna ha makten över hela landet.

1. Vad är talibanrörelsen och vad vill talibanerna?

Talibanerna är en islamistisk rörelse som i huvudsak är en pashtunsk organisation. Ordet "taliban" betyder student på arabiska.

Talibanrörelsen är en sunnimuslimsk rörelse och dess värderingar bygger på en strikt tolkning av sharialagarna. Målet för rörelsen är att ha kontrollen över Afghanistan.

De mänskliga rättigheterna i Afghanistan riskerar att försvagas om talibanerna lyckas ta makten över landet. Ifjol mördade talibanerna flera journalister, domare, fredsaktivister och kvinnor i ledande positioner.

Enligt talibanernas ideologi ska kvinnor bära burka som täcker hela kroppen och ansiktet, män ska ha skägg och över 10-åriga flickor ska inte gå i skolan. Dessutom ska homosexuella straffas med dödsstraff och många konstformer och former av idrott och underhållning är förbjudna.

Bildtext Taliban-styrkor patrullerar i Ghazni i östra Afghanistan efter att talibanerna tagit över staden den 12 augusti. Bild: Nawid Tanha / EPA

En del av de strikta regeltolkningarna har ändå lättats sedan 1990-talet. Talibanerna har enligt sin egen utsago till exempel ändrat åsikt i fråga om kvinnors rättigheter och rörelsen är inte längre lika strikt med att förbjuda tv-tittning eller användning av sociala medier. Organisationen använder själv sociala medier som propagandaverktyg.

En ny, högre utbildad generation afghaner, och press från olika samfund har tvingat talibanerna att förnya sig. Rörelsen vill också bli internationellt erkänd, vilket påverkar viljan att utveckla rörelsen.

2. Hur skiljer sig dagens talibaner från 1990-talets islamistgrupp?

Talibanerna kom till makten i mitten av 1990-talet i samband med det inbördeskrig som pågick i landet. Rörelsen satt vid makten i nästan hela landet mellan åren 1996 och 2001 och kallade sitt välde för Islamiska emiratet Afghanistan. Endast Pakistan, Saudiarabien och Förenade arabemiraten erkände talibanernas administration.

Talibanernas välde avslutades då USA med sina allierade invaderade Afghanistan i oktober 2001 och tvingade bort talibanerna från makten. Rörelsen förstördes ändå inte helt och hållet. Ledande figurer och krigare flydde till Pakistan och till landsbygden i Afghanistan. Där planerade rörelsen sin comeback i 20 år.

Bildtext USA inledde sina attacker mot Afghanistan efter terroattacken den 11 september 2001. I bilden har det andra flygplanet kraschat in i WTC-byggnadens södra torn klockan 9.03. Bild: Spencer Platt / Getty Images

Då USA och landets allierade uppgav att deras trupper lämnar landet före slutet av augusti 2021, började talibanerna ta över städer och kriga mot regeringsstyrkorna. Afghanistans korrupta och svaga armé har inte lyckats stoppa talibanernas framfart, ens med USA:s hjälp.

Talibanerna har försökt polera sin offentliga image i sommar. Rörelsen vill skapa en bild av sig som en ansvarsfull administration som tar hand om att förse de städer som rörelsen övertagit med el och avfallshantering. Talibanerna har också betonat att rörelsens verksamhet inte innebär ett hot mot grannländerna och rörelsen har publicerat videor där talibaner påstår att afghanska soldater benådas om de erkänner talibanledningen.

Rörelsens påståenden strider ändå mot information som kommer fram i färska FN-rapporter och rapporter som människorättsorganisationer publicerat. Talibanerna anklagas för massavrättningar, för att ha dödat civila – också barn – för attacker mot städer och för att ha mördat tjänstemän.

Framtiden för kvinnor och barn ser just nu inte ljus ut i landet. På de områden som talibanerna tagit över har man redan börjat begränsa flickors skolgång och kvinnors rörelsefrihet och arbete begränsas. Enligt rapporterna har kvinnor också dödats som straff för att de brutit mot talibanernas regler.

Bildtext Kvinnor som köar för att få mathjälp i Afghanistan år 2009. Bild: AOP

3. Vilken koppling har talibanerna till terrororganisationen IS och al-Qaida?

Senast efter terrorattackerna den 11 september 2001 fick de flesta veta om talibanernas existens. Talibanerna ansvarade inte för attackerna i New York, men rörelsen stödde och skyddade terrororganisationen al-Qaida som stod bakom attackerna.

Al-Qaidas ledande figurer, Osama bin Laden medräknat, fick verka fritt i talibanstyrda Afghanistan på 1990-talet. Det här är den främsta orsaken till att USA attackerade Afghanistan och störtade talibanerna.

Bildtext Osama bin Laden i ett foto som publicerats av tidningen AUsaf den 8 november 2001. Han var en av al-Qaidas ledande figurer. Bild: EPA

Talibanerna har uppgett att rörelsen inte låter Afghanistan bli ett nytt näste för internationella terrororganisationer på 2020-talet. I en rapport som FN:s säkerhetsråd publicerade i juni framkommer att talibanerna fortfarande har en nära relation till al-Qaida-ledare och krigare och al-Qaidas eventuella förstärkning ses som ett reellt hot.

Det finns också en oro för att terrorgruppen IS kan försöka öka sitt inflytande i Afghanistan. Talibanerna och IS är ändå fiender och USA beräknas till och med räkna med att talibanerna håller IS i styr.

Talibanernas verksamhet kan delvis jämföras med IS verksamhet i och med att båda rörelser har tagit över stora landområden och de försöker skapa en egen stat som grundar sig på en strikt tolkning av islam.

Det finns ändå väsentliga skillnader mellan de två olika rörelsernas mål. IS slutliga mål är att ta över världen, medan talibanernas verksamhet begränsas till Afghanistan.

IS globala intressen syns bland annat i att de utfört terrorattacker runtom i världen och att de rekryterat medlemmar från olika länder, också från väst. Talibanerna är däremot mer av en lokal gerillarörelse vars skräckvälde främst har riktats mot befolkningen i Afghanistan.

4. På vilka sätt verkar talibanerna i det afghanska samhället?

Fattigdomen i Afghanistan stärker talibanernas framfart. Många lockas att gå med i rörelsen eftersom talibanerna betalar medlemmarna en liten ersättning. Pengarna får rörelsen bland annat från narkotikahandel. En afghan som på dagen arbetar som jordbrukare, kan därför vara en talibankrigare på kvällen, även om personen inte håller med talibanernas ideologi.

Enligt den prisbelönta journalisten Anand Gopal som specialiserat sig på att rapportera om Afghanistan är medlemmarna i talibanerna inte en enhetlig grupp.

Att höra till talibanerna är inte en identitetsfråga för alla. Det kan hElt enkelt också handla om att man försöker hålla sig vid liv, i och med att talibanerna också styr de erövrade områdena med våld.

Talibanerna tros också ha gjort sig skyldiga till omfattade folkmord. År 1998 beräknades 5 000–6 000 uzbeker och hazarer ha dött i mord som utfördes av talibanerna. Sunnimuslimska talibanerna förföljer hazarerna eftersom de i huvudsak är shiamuslimer.

Talibanerna har också kidnappat och dödat hazarer som rest på talibanledda områden under 2000-talet. Många av de asylsökande som kommit till Finland är hazarer.

Bildtext En afghansk soldat förstör droger som konfiskerats. I skuggan av hotet från talibanerna är det inte säkert att regeringsstyrkorna orkar stå rakryggat emot talibanväldet. Bild: Ghulamullah Habibi / EPA

5. Hur påverkar talibanernas framfart resten av världen?

Trots att talibanernas verksamhet i huvudsak sker i och riktar sig till Afghanistan, kommer talibanernas framfart också att påverka resten av världen.

Ett akut problem för det internationella samfundet är vad som ska göras med de tusentals afghaner som hjälpt västerländska soldater och diplomater, till exempel i egenskap av tolkar. Västländerna har erkänt att de har ett ansvar att hjälpa de här människorna, men evakueringen från Afghanistan har varit långsam.

Finland ska ta emot 130 personer som har hjälpt finska trupper som deltagit i krisoperationer i Afghanistan.

Om talibanerna lyckas ta kontrollen över hela Afghanistan eller om ett inbördeskrig bryter ut väntas många afghaner fly mot Europa. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har sammanlagt 3,5 miljoner afghaner redan flytt sina hem.

Bildtext I förra veckan tog talibanerna över flera städer i provinserna Kunduz, Takhar och Baghlan. Den 11 augusti flydde hundratals invånare från provinserna till Kabul. Bild: Wakil Kohsar / AFP

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel "Tämän takia Taliban huolettaa ulkomaita myöten – Viisi kysymystä ja vastausta Afganistanin yli vyöryvästä ääriliikkeestä" skriven av Sakari Nuuttila och Elsa Osipova. Översättningen gjordes av Saga Mannila.