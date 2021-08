Johannes Høsflot Klæbo hoppas på strikta regler i OS – redo att stå över tävlingar i världscupen för att inte riskera framgång i Peking

Sommar-OS i Tokyo genomfördes utan publik och när vinter-OS arrangeras i Peking i februari lär det bli stränga restriktioner. Det välkomnas av Johannes Høsflot Klæbo. Det värsta som kan hända är smitta i gruppen, säger han till den norska tidningen VG.

Förra veckan rapporterade tidningen New York Times om restriktioner som kan bli aktuella under vinter-OS i Peking. Enligt tidningen planerar man för ännu strängare restriktioner än de som gällde under sommarspelen i Tokyo.

Den norske skidstjärnan Johannes Høsflot Klæbo har accepterat att det inte kommer att bli ett vanligt OS och stöder planerna.

– Jag hoppas att det blir strikt under OS. Det värsta som kan hända är smitta i gruppen, då är det kört, säger han i en intervju för VG.

Förra säsongen valde det norska landslaget att så över flera världscuptävlingar och Tour de Ski. Ett liknande upplägg kan bli aktuellt för Klæbo även i vinter.

– Om det finns en risk att det påverkar min prestation i OS som kommer jag att så över tävlingar, säger han.

Bildtext Klæbo tänker inte ta några risker inför OS. Bild: Sergei Bobylev/TASS/All Over Press

Tävlingar på hög höjd

I OS kommer tävlingarna att avgöras på hög höjd och därför måste Klæbo ändå plocka in några världscuptävlingar i sin kalender.

– I Davos och de första dagarna under Tour de Ski avgörs tävlingarna på hög höjd. Jag måste skaffa mig erfarenhet där, säger Klæbo som tog tre guld i Pyeongchang 2018.

Inför förra säsongen isolerade sig Johannes Høsflot Klæbo länge från omvärlden för att inte riskera att bli smittad av coronaviruset. I sommar har han levt mer öppet och unnat sig en semesterresa till Oslo.

– Jag var till och med ute på restaurang två gånger. Det var länge sedan och kändes ovant. Den veckan var det låga smittotal i Oslo. Det har varit en fin sommar och jag är en dos från att bli fullvaccinerad, säger han.