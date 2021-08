IF Raseborgs Simon Ekholm deltar i sin första tiokamp i FM-tävlingarna för juniorer i Karis: ”Målet är att klara mig igenom tävlingen"

Ekenäsbon Simon Ekholm vann brons i höjdhopp i junior-FM för en dryg vecka sedan i Hyvinge. Höjd är hans bästa gren då han ska delta i sin första tiokamp under veckoslutets (21-22.8) JFM-tävlingar i mångkamp på idrottsplanen i Karis.

Simon Ekholm, 15 år, representerar IF Raseborg. Han känner en viss nervositet inför FM-tävlingarna för juniorer.

- Visst känns det spännande. Jag får se till att jag klarar igenom allting, säger han.

Tiokamp är en tuff utmaning. Under två dagar ska idrottaren klara av tio olika friidrottsgrenar. Under första dagen är grenarna 100 meter, längd, kula, höjd och 400 meter. Under andra tävlingsdagen är grenarna 110 meter häck, diskus, stav, spjut och 1 500 meter.

- Jag känner att jag är helt bra på de grenar som ingår i tiokamp. Det känns också som en rolig grej att göra tio grenar på två dagar, svarar Simon Ekholm på frågan varför han vill tävla i tiokamp.

Simon Ekholm tävlar i klassen H17. Han säger att han kommer att få hårt motstånd.

- Jag har sett på deltagarlistan, så det är nog bra tiokampare som deltar.

Gillar höjdhopp mest

Simon Ekholm säger att höjdhopp är den gren han behärskar bäst av de tio grenarna. Han vann brons i höjd i junior-FM med personbästa resultatet 170. Tävlingarna ordnades i Hyvinge för en dryg vecka sedan (6-8.8).

Kastgrenarna gillar han minst.

- Kula, diskus och spjut är jag ganska svag i, men alla andra grenar går bättre, säger han.

Ekholm säger att han under de sista dagarna före tävlingarna kommer att träna lätt några gånger.

- Det är viktigt att sova och äta ordentligt före tävlingarna.

Redskapen blir tyngre

På längre sikt har han som mål att om några år kunna delta i FM i tiokamp.

- Det går nog några år innan det är aktuellt. Redskapen i kastgrenarna blir ju tyngre och för att klara det behöver jag mera styrka, säger Simon Ekholm.

I häcklöpning blir också häckarna högre beroende på vilken åldersklass man tävlar i.

I JFM-tävlingarna i mångkamp i Lojo och i Raseborg deltar omkring 200 idrottare. De yngsta åldersklasserna tävlar på Harjuplan i Lojo, de äldre på idrottsplanen i Karis.

Från Västnyland deltar ett tiotal mångkampare i JFM.

IF Raseborg arrangerar tävlingarna tillsammans med Virkby Start, Sjundeå IF, Ingå IF och Länsi-Uudenmaan Urheilijat.