Pop up-vaccineringar med andra vaccindosen ska ordnas i Åbo under hösten – intervallet mellan vaccindoserna förkortas också

Läget har förvärrats märkbart under sommaren i Åbo. Incidensen, som beskriver antalet smittfall per 100 000 personer under 14 dagar, är nu 266.

Åbo befinner sig likt hela Egentliga Finland i spridningsfasen och smittorisken är stor i hela staden. Därför kommer staden att sluta informera om enskilda platser där exponeringar har skett. Staden kommer ändå att informera separat när det gäller omfattande exponeringar.

– Smittspridningen har ökat kraftigt i Åbo under de senaste veckorna, men ser nu ut att ha avstannat något. Vi följer hela tiden noga med det ökade behovet av sjukhusvård, säger Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi.

Viruset sprids just nu mest bland 20 till 29-åringar. Bland 60-plussarna har smittspridningen däremot stannat av. Främst smittar viruset i närkretsen, mellan familjemedlemmar och bekanta och i restaurangers och nattklubbars inomhusutrymmen.

Förkortat intervall mellan första och andra vaccindosen

Från och med den 16 augusti ges den andra coronavaccintiden mellan 8 och 10 veckor efter första dosen.

Om du redan har fått den andra vaccintiden med 12 veckors intervall är det från och med den 30 augusti (vecka 35) möjligt att tidigarelägga tiden till åtta veckor.

– Enligt de nationella rekommendationerna vore det bra om majoriteten av befolkningen har fått den andra vaccindosen senast i oktober. Nu när efterfrågan efter första dosen minskar i Åbo är det möjligt att ta i bruk det kortare intervallet, säger Peltoniemi.

Under hösten kommer Åbo stad också att ordna pop up-vaccineringar för personer som ska få den andra vaccindosen, meddelar staden.

Snart har 70 % av Åboborna fått första vaccindosen

Totalt 134 184 personer, eller 68,5 % av alla Åbobor, har fått den första vaccindosen, och 75 622 Åbobor (38,7 %) har fått båda doserna.

Vaccinationsmottagningen i Mässcentret har flyttat till Satakuntavägen 105. Eftersom den nya vaccinationsmottagningen är mindre än den tidigare mottagningen, önskar Åbo stad att man anländer till mottagningen så nära den bokade tiden som möjligt.

Under de kommande veckorna erbjuder skolhälsovården vaccinet till alla skolelever i åldern 12–15 år i Åbo. Vaccinet kommer att ges i skolorna och på samordnade verksamhetsställen.

Vaccinet ges även på pop up-mottagningar på olika håll i staden. Under veckoslutet fick drygt 700 barn och unga den första vaccindosen i olika pop up-tillfällen.