Så här slår kroppen tillbaka coronaviruset när du är vaccinerad – du kan få symtom, men vaccinen fungerar utmärkt mot allvarlig sjukdom

Med Pfizers coronavaccin är skyddet mot symtomatisk smitta 88 procent mot deltavarianten (som nu är vanligast) efter dos 2. Det här enligt en färsk referentgranskad studie, publicerad i The New England Journal of Medicine förra veckan.

Astra Zenecas vaccin gav ett lägre skydd på 67 procent efter den andra dosen.

Och en preliminär amerikansk studie kom fram till att Modernas vaccin nu ger ett bättre skydd mot symtomatisk smitta än vad Pfizers vaccin gör. Resultatet har inte ännu granskats av andra forskare.

En liten israelisk studie, som också är preliminär, antydde däremot i slutet av juli att skyddet mot symtomatisk smitta med Pfizers vaccin skulle kunna vara så lågt som 41 procent några månader efter den andra dosen. Det här har ändå inte bekräftats.