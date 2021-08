Metallica fyller 40 år: Här är bandets alla studioalbum rangordnade från det sämsta till det bästa – håller du med?

I augusti i år fyller Metallicas banbrytande svarta album 30 år. Och hela bandet fyller 40 i oktober. Säg vad du vill, men utan Metallica skulle hårdrocken fortfarande gå i bluesglasögon och framförallt skulle hårdrock aldrig ha blivit mainstream. Svenska Yles Lasse Grönroos rangordnar bandets studioalbum från det sämsta till det bästa. Dåliga album har Metallica nämligen minsann också gjort.

Bildtext Death Magnetic lider av för långa låtar och svaga kompositioner.

Death Magnetic (2008)

Zzzz. Oj, ursäkta. Ett nytt studioalbum av Metallica, fem år efter skivan som alla hatade? Det kan ju bara peka uppåt efter St. Anger?

Trodde vi. Okej, Lars Ulrich slutade hamra på grytlock men å andra sidan fanns där ingen som tyglade Kirk Hammett, så varenda låt är kring sju minuter lång. Vilket i de flesta fall är fem minuter för långt för sitt eget bästa.

Death Magnetic är en svullen, halvkrypande grå larv som lämnar efter sig ett spår av sömnsand stulet ur John Blunds säck.

Det finns en enda bra låt och inte ens den är någon Enter sandman precis: The day that never comes har dock litet av Until it sleeps och Fade to blacks ödesmättade dramatik som växer.

The end of the line har ett väldigt sakligt riff en minut in i låten. Broken, beat & scarred har en bra refräng.

Death Magnetic är en svullen, halvkrypande grå larv som lämnar efter sig ett spår av sömnsand stulet ur John Blunds säck

En lustig detalj var att skivan mastrerades åt skogen så då man till exempel rippade den till sin telefon så skar sig ljudet så illa att den knappt gick att lyssna på.

Det var en teknisk miss att komprimera ljudet så hårt för att få hög volym att musikens dynamik blev lidande och soundet började dista rejält.

Någon propellerhatt märkte att den version som fanns i spelet Guitar Hero inte hade detta problem. Så jag laddade i tiderna ner spelversionen av skivan till min iPod.

Men det är så gott som omöjligt att orka lyssna igenom albumet i sin helhet oavsett. Zzzzzz.

Bildtext Metallica var i kris vid den här tiden och det hördes.

St. Anger (2003)

En av brytningspunkterna i bandets karriär. Det var här de klev in i medelåldern och gjorde några förvirrade panikdrag i karriären.

James Hetfields spritproblem dokumenterades för hela världen i filmen Some kind of monster. Medan Lars balanserade med skumppaglaset i ena och canapén i andra handen på konstgallerier så svajade Metallica-skeppet som en optimistjolle i en orkan.

Filmen förstörde för många bilden av Metallica som hårda jappar med musik för baksätet i bussen.

Men en eloge måste man ju ge för att Lars lystrat på Abaddons trummspel i Venom som inspiration för sitt sound. Det kan å andra sidan också ha varit katterna som dansade på roskislocken utanför hans fönster.

James låter trött.

Producenten Bob Rock spelade bas på skivan som har bra försök men inte riktigt träffar piltavlan.

Frantic funkade dock överraskande bra live i Tavastehus den 16 juli 2019. Litet börjar bunten vibrera av låten Some kind of monster också.

Skivan vinner över Death magnetic i och med att de åtminstone vågade prova på någon form av återgång till rått old school-sound kombinerat med den nyare linjen de var inne på.

I övrigt är det svårt att ta sig igenom hela albumet.

Bildtext Nedförsbacken började vid Load och accelererade kraftigt vid Reload.

Reload (1997)

“Kontemporärt” strunt som Where the wild things are gör mig rent ut sagt ilsken när jag försöker traggla mig igenom detta sega stolpskott till album. Lustigt nog har albumet ändå en pärla: den allsångsvänliga attitydballaden The memory remains med Marianne Faithfulls odödliga “na-na-na-naa”-körsång.

Bildtext Metallicas nya look under Load & Reload-eran föll inte alla i smaken. Så här såg de ut 1998. Basisten Jason Newsted längst till höger. Bild: /All Over Press

Skivan har några starka riff och melodier, men de är för få och paketerade i arrangemang som är så dammiga att tapeterna lossnar. Och nej, Fuel är inte bra den heller.

Och vi ska inte ens börja diskutera omslagsbilden...

Bildtext Lulu var ett samarbete mellan Lou Reed och Metallica. Skivan är en av de mest hatade albumen i rockhistorien. Bild: Omslagsbild

Lulu (2011)

Aaaah: Loutallica-skivan! Skivan som precis alla hatade. Förutom jag och några till.

Är Lulu en Lou Reed-skiva eller en Metallica-skiva? Ingen annan skiva av dem har i samma stund lanserats som stor boxlåda och sedan direkt förpassats till Anttilas realisationslåda.

Jag tror jag betalade tre euro för min Lulu-cd, och den var inte ens begagnad.

Men hur kan man hata en skiva som inleds med New York-konstrockens kejsare Lou Reed som kväker “I would cut my legs and tits off / When I think of Boris Karloff and Kinski / In the dark of the moon”?

Den är hemsk men samtidigt helt härlig

Jag har aldrig sett en skiva bli lika bespottad som Lulu. Temaskivan baserar sig på Frank Wedekinds (1864–1918) pjäser om Lulu, med texter och sång av Lou Reed och Metallica stod för musiken. James sjunger också en del.

Hur fungerar då kombinationen tysk expressionistisk teater från 1800-talets slut med amerikansk hårdrock?

Vad tror du själv?

Den är hemsk men samtidigt helt härlig. Jag minns att jag var barnvakt och nattade mina kompisars bebis när Lulu hade kommit.

Då lyssnade jag där i mörkret på skivan med hörlurar medan småttingen sov sött. Just då funkade konceptet perfekt. I lugn och ro i mörker i ett tyst rum.

Pumping blood är stämningsfull och besatt av demoner. Mistress dread har ett snabbt hypnotiskt riff som kunde skära glas. Cheat on me är manisk.

Det är svårt och tungrott men det finns mycket att finna här för den som vågar leta.

Lulu blev Lou Reeds svanesång för han dog två år senare.

Bildtext Load är en blandning av bra låtar, countryballader och ren smörja.

Load (1996)

Load var bandets kanske största steg åt sidan från det som de hade stått för fram till dess. De klippte håren och sminkade sig med kajal. Omslaget föreställer en spermafläck.

Manliga Metallica-fans grät i sina stop över hur ond världen kunde vara när Metallica börjat göra countryballader.

Jag tycker Mama said är bra. Visst, jag förstår varför en del kallar skivan Load of crap och halva skivan är mer eller mindre dynga, men här finns pärlor.

Om inte annat så är Until it sleeps en av deras finaste stunder någonsin.

Load var ett gott försök att följa upp “Black album” som slagit alla rekord. Och de lyckades cementera sig som ett mainstream-band.

De kunde ha kickat ut t.ex. låten Cure och bytt den mot The Memory remains från Reload och sedan helt skrotat den skivan.

Men de lyssnar ju inte på mig förstås.

Bildtext På Garage Inc. tolkade Metallica bl.a. Misfits, Nick Cave, Mercyful Fate och Bob Seger.

Garage Inc. (1998)

Om vi bortser från svarta albumet så var en samlingsskiva med diverse covers Metallicas bästa skiva under hela nittiotalet.

Plattan innehåller bl.a. hela Garage days re-revisited ep:n där Jason Newsted fick efterträda Cliff Burton på bas efter hans död.

De gamla coverlåtarna som Last Caress/Green hell av Misfits eller Diamond Heads Am I evil? är ren dynamit när Metallica tar sig an dem.

Den första diskens nya covers är bra de också, om än inte lika ikoniska som den andra diskens klassiker.

Andra disken tar sedan igen ett struptag och ruskar om dig tills både dina parkeringsslantar och Nortti-paketet faller på backen

Allra bäst är de i Bob Segers gamla Turn the page där de ger sitt andra lillfinger åt country & western-djävulen. Men det känns balanserat och låter som klassisk Metallica. Litet mera Misfits i Die, die my darling skadar inte och polletten faller ner i Blue Öyster Cults låt Astronomy.

Irkku-evergreenen Whisky in the jar i Metallica-tappning (låten gjordes ju känd för rockpubliken av Thin Lizzy) är idag ett stående element på rock & sport-pubar runt om i världen. Bra så.

Lynyrd Skynyrd-slappingen Tuesday´s gone som de drar ut på i nio minuter är så tillbakalutad att Lars trillar av verandan i sin gungstol.

De lyckas inte heller få till det när de tolkar hardcore-punkarna Discharge i första diskens första och sista låt. Slayer skulle ha gjort det bättre.

Andra disken tar sedan igen ett struptag och ruskar om dig tills både dina parkeringsslantar och Nortti-paketet faller på backen.

Blitzkrieg, Breadfan och So what är som soundtracket till att sy Metallica-badges på din jeansrock och smygröka på tjejtoan i skolan med ett par Lidl-öl innanför västen. Om man gillar sånt.

Bildtext Nyaste studioalbumet är en välkommen återgång till tryggt Metallica-ös.

Hardwired... to Self-Destruct (2016)

Den senaste skivan kom fram bakom ett träd och gav oss två klockrena träffar med baseball-klubban i näsan: Hardwired och Moth into flame. Vem skulle ha trott?

Jag har för mig att de på den här skivan inte lät Kirk tänja ut på varenda låt med meningslösa solon och riff på riff.

I vilket fall som helst så är det här bandets bästa skiva sedan Load eller svarta skivan. Det håller kanske inte hela vägen igenom, men även de tristare låtarna slår det mesta de gjorde på föregående plattan.

Atlas, rise! är en till höjdpunkt och den andra diskens öppningslåt Confusion faller också mig i smaken. Produktionen är stabil och inte för torr, vilket får mig att plocka fram luftgitarren igen.

Låtarna kunde vara litet kortare. Liksom Iron Maiden har Metallica på äldre dagar fastnat för låtlängder på sex och sju minuter.

Det finns några “fillers” men jag förlåter dem då suveräna sista låten Spit out the bone har samma kvaliteter som någonting taget från Kill ‘em all.

När man köpte en konsertbiljett fick man nya skivan på köpet, vilket var ett trevligt drag av dem. Så nu har jag en i bilen och i hyllan hemma har jag bonusversionen med extradisken där bl.a. den utmärkta sommarsingeln Lords of summer finns.

Att de tar sig an Iron Maidens juvel Remember tomorrow är inte heller fy skam även om James naturligtvis inte kan klå en ung Paul Di’Anno.

Bildtext Än i denna dag diskuteras det varför basen mixades ner tills den knappt hörs denna klassiker.

...And Justice for All (1988)

“Slåssin pojkar så får ni tobak”. Efter att du läst artikeln kan du avreagera dig i kommentarsfältet.

“Hur kan den där Grönroos sätta ...And Justice for All på femte plats?! Det är ju deras bästa skiva!”. Jag kan höra marrandet.

Men nu är det bara en gång för alla så att de klantade till mixningen av en annars utmärkt skiva. Vrid upp basen för fan!

Jason Newstedts skivdebut i Metallica går obemärkt förbi eftersom de andra med sina kokainöron vred ner basen och upp allt annat för att den nya pojken inte vågade säga ifrån.

Om man sedan gillar det ultratorra soundet eller inte är en smaksak. Personligen är jag inte så frälst, men man kommer ju inte ifrån att en stor del av låtarna är klassiker.

Om jag ska välja ut fast tre stycken favoriter så får det bli “alla introns moder” One med sin nu-metal-vänliga mellandel, allsångsvänliga Harvester of sorrow och raketsnabba Dyers eve.

Vill man riktigt gotta sig i de enskilda albumen så ska man köpa superdeluxe-boxarna av vilka Justice-boxen hittills varit maffigast. Där kan man njuta av tidiga sovrumsdemon, via halvfärdiga studioversioner fram till klubb- och arenagig.

Bildtext Master of Puppets visade en viss mognad som inte fanns på Kill 'em All och Ride the Lightning. På gott och ont.

Master of Puppets (1986)

Jag tvekade litet om jag ska lägga Puppets eller svarta skivan på fjärde plats, men av rent nostalgiska skäl rankar jag Black album högre än Master of puppets. Den här skivan brukar ju ofta väljas till “världens bästa hårdrocksskiva” och nämns alltid i samma mening som Slayers Reign in blood som kom ut samma år.

Visst är det en ikonisk skiva. Med Cliff Burton försvann den magi som de tre första albumen hade. Den gnista som gör låtarna tredimensionella i ditt huvud, vilket ingen skiva av dem efter det lyckats med.

Bildtext Basisten Cliff Burton var på många vis bandets viktigaste komponent på de mest klassiska skivorna. Han dog i en trafikolycka i Sverige under Master of Puppets-turnén när bandets turnébuss välte. Bild: /All Over Press

Sedan är det ju i och för sig inte albumets fel att det blivit så sönderspelat, både av bandet själv live och på rockradio m.m. Men när Welcome home (Sanitarium) och The thing that should not be kommer ut ur öronen på mig så måste jag styrka mig med något annat från bandets skivkatalog.

Och är nu sedan instrumentala Orion egentligen så bra? The Call of Ktulu på skivan innan har nog större och hårigare ballar.

Jag är medveten om att Master of puppets var en föregångare och en vägvisare för vart hårdrocken skulle gå härnäst. Men ska jag ta med ett album av bandet till en öde ö så blir det inte den här.

Bildtext Metallicas svarta skiva fyller 30 år i år. Albumet brejkade bandet stort men är en vattendelare för fansen.

Metallica (1991)

När de andra pojkarna på klassen började lyssna på ...and justice for all och Slayer så kändes det för “hårt” för mig. För snabbt och för roisigt. Jag hade fullt upp med att härja framför tamburspegeln till tonerna av AC/DC, Iron Maiden, Twisted Sister, Ratt och givetvis Kiss och Ozzy Osbourne. Jag hade också förlorat mitt hjärta till Venoms skitiga punkmetall.

Jag lånade Slayers Live undead från biblioteket i Östra centrum i Helsingfors för att omslaget var coolt, men konstaterade att det inte var något för mig. Idag tycker jag det är deras bästa skiva.

Och sen kom Metallicas självbetitlade svarta skiva. Jag köpte den inte, men bandade av den på kassett av någon klasskamrat.

Med den tidens teknologi kunde man justera soundet själv så jag gjorde av misstag en kopia med basen vriden upp till max. Jag trodde i flera år att det var så skivan skulle låta.

Med tiden svalnade mitt intresse för svarta skivan och den var länge orörd i min hylla när jag upptäckte de tre första skivorna.

Radiostationerna och karaokebarerna förstörde också Nothing else matters med flera genom att spela sönder dem så att man till sist ville spy när man hörde de första tonerna av dem.

Det var också fruktansvärt den där gången då de spelade hela albumet i sin helhet, bakfram, på giget i Fiskehamnen i Helsingfors 2012. Uff vilken kluns mitt i ett set som börjat så lovande.

Men om The Unforgiven luktar bilreklam så kan man alltid njuta av t.ex. Of wolf and man.

Bob Rock skapade det Metallica som tog klivet upp i stadionklassen och de låtar som faktiskt kunde spelas i radion, där logiken alltid har varit att det är tryggare att spela två korta skitlåtar i rad än en lång och bra låt.

Exakt varför lyssnarna skulle föredra detta vet ingen, men vi kommer inte ifrån att även en ung Lars Einar Grönroos rockade hårt på skolvägen till tonerna av Enter Sandman och Sad but true.

Nu under de senaste åren har jag försiktigt kunnat ta mig an skivan Metallica igen. Får fortfarande varm gymnasie-nostalgi av The god that failed. Mammutgiget i Åggelby 1993 var också mäktigt. Jag minns att jag hade fotopass och fick uppleva Enter sandman från den upphöjda fotograf-plattformen i publikhavet. En hisnande känsla.

Bildtext När debuten kom ut fanns Metallica på samma startstreck som t.ex. Anthrax, Megadeth, Exodus och Testament i USA och Krator och Tankard i Tyskland. Men Kill 'em All var på alla skalor en hårdare "game changer".

Kill ‘em All (1983)

Jag kan nästan inte exakt precisera vad det är som gör debutskivan så speciell. Är det det råa soundet och ungdomens energi?

Jag tror svaret hittas i till exempel övergången vid 2’32’’ i The Four horsemen. Det är rakt på sak men synar man låtarnas struktur noggrannare i sömmarna så hittar man en gedigen musikalitet och låtskrivarkonst.

Låtarna rusar fram och håller nästan på att snubbla på sina egna fötter, men det håller ihop fram till mållinjen.

Livegigen på deluxeboxen har en ännu hårdare fart och, eh, fläng. De spelar ofta helt åt skogen men det är bara fullständigt härligt.

Motorbreath skjuter tuggummi i nacken på Master of puppets och Jump in the fire skrockar skitigt åt Load-erans fula frisyrer.

Seek & destroy är fortfarande en av bandets tre bästa låtar. Hur bandet låter oss suga på karamellen så länge innan de kommer fram till vers och refräng är bara underbart. Och James elaka röst!

Och kronan på verket är givetvis att lägga den allra snabbaste låten Metal militia allra sist.

Bildtext Ride the Lightning är kronan i Metallicas diskografi. Skivan innehåller de bästa bitarna av både snabbhet, tyngd, progressivitet och ren och skär Hårdrock.

Ride the lightning (1984)

Här faller då alla pusselbitar på plats. Andra skivan innehåller de bästa elementen från både debuten och följande skiva. Sida vid sida snabba svettstänkare som Trapped under ice och mäktiga domedags-bärsärkare som Creeping death.

Fade to black var ju deras första “power-ballad” (om jag får säga så) och den känns lika fräsch än idag.

I mitt sinne har jag alltid då jag hört For whom the bell tolls sett framför mig en typ som står på vindpinade klippor och försöker skrika omkull en annalkande tornado i ösregn

Varför diggar jag Ride the lightning bättre än Master of puppets eller... justice for all? Kanske för att själva låtarna känns snäppet bättre här och framförallt för att produktionen tilltalar mina öron bättre. Jag tycker om reverb.

Bildtext Den mest klassiska sättningen 1984: James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich och Cliff Burton. Bild: /All Over Press

Min personliga favorit av alla låtar Metallica skrivit är troligtvis Fight fire with fire. 1984 skulle jag ha fått hjärtsnörp och brain freeze av den, men jag var bara barnrumpan då.

Trapped under ice är en annan storfavorit och ingenting i världen kan klå For whom the bell tolls i ren och skär mäktighet.

I mitt sinne har jag alltid då jag hört For whom the bell tolls sett framför mig en typ som står på vindpinade klippor och försöker skrika omkull en annalkande tornado i ösregn.

Har du en annan åsikt eller vill tillägga någonting? Ordet är fritt i kommentarsfältet. Och vilka andra artister skulle du vilja att jag rangordnar? Tyck till!