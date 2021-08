Heléne Nyberg tar över förstaplatsen på Vegatoppen – rösta här!

Heléne Nyberg lyckades ta sig från utmanarposition till förstaplacering med låten Brev till Himlen. Hur går det för veckans utmanare Nina Lindroos och The Hawkans?

Om du har flera favoriter på Vegatoppen är det fritt fram att rösta på så många som du vill.

Du behöver ett Yle-konto för att kunna rösta.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Heléne Nyberg med låten Brev till Himlen är för tillfället Vegatoppenlyssnarnas favorit. Den här veckan utmanar The Hawkans med låten Hero och fire och Nina Lindroos med Den våren.

Här kan du lyssna på intervjuer med The Hawkans och Nina Lindroos.

1. (ny) Helene Nyberg / Brev till Himlen: 14.9%

2. (1) Fredrik Furu & Tove Ljungqvist / Röster i vinden: 12.6%

3. (3) Uffe Enberg / Hey Maria: 11.2%

4. (2) Sarah Nedergård / Music is my home: 10.3%

5. (4) Charles Plogman / En härlig sommardag: 10.1%

6. (6) Rickard Eklund / Slute: 9.6%

7. (5) Tomas Höglund / Från noll till 100: 8.5%

8. (ny) Gugi Kokljuschkin / Du är allting: 8.4%

----------------------------------------------

9. (8) Patricia Bergroth / Låtsasliv: 7.6%

10. (7) John M Nyman / How Can I Let Go: 6.8%

Rösta på Vegatoppen vecka 33 här!

Resultaten från Vegatoppen vecka 33 presenteras i Yle Vega torsdag 26.8.2021 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Listan kan du också höra i Yle Vega lördagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Vi vill gärna höra vad du tycker om låtarna. Kommentera i fältet under artikeln.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.

Så här fungerar Vegatoppen

Vegatoppen satsar på finlandssvensk musik, det vill säga musik som antingen framförs på finlandssvenska eller på andra språk men vars upphovsmän- och kvinnor har finlandssvenska rötter.

I varje program presenteras tio låtar, två av dessa är veckans utmanare. De två låtar som får minst röster faller ut.

För att kunna rösta måste du skapa ett Yle-konto. Mera information hittar du i användarinstruktionerna.

Sitter du kanske själv på låtmaterial där hemma som du önskar att skulle höras av en större publik? Ta då kontakt med oss på adressen vegatoppen@yle.fi och gör oss medvetna om att du och din musik existerar. Då finns det också en möjlighet att du kan bli en av utmanarna på Vegatoppen.