Coronaviruset i Österbotten – 19.8

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Sex nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar ett något mindre antal nya smittfall. Under onsdagen konstaterades sex nya fall i distriktet, då det under de senaste veckorna dagligen rört sig om ett tiotal fall.

Under onsdagen togs 730 coronatest och incidensen i Södra Österbotten är idag 81,4 fall per 100 000 personer på två veckor.