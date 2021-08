Vega ❤ covers – vilken är din favoritcover? Skriv in och berätta!

Vad har låtar som Without you, Hallelujah, Nothing compares 2 U och I will always love you gemensamt? Förutom att de är klassiker är de även covers!

Det brukar ofta antas att orginalversionen av en låt är den bästa, men är det alltid så? Inte nödvändigtvis!

Det är inte alltid den som skrivit låten eller först framfört den som gör låten känd, ibland kan en nytolkning ge den den magi den behöver för att bli ikonisk.

I höstens första specialsändning på Yle Vega uppmärksammas de bästa, vackraste och mest innovativa nytolkningarna.

Nu vill vi veta vilken cover du gillar allra bäst – eller minst – oberoende av genre. Vilken är roligast eller mest uppfinningsrik? Och varför tycker du att just den låten är speciell?

Bildtext Magnus Hansén och Hannah Norrena är coverkvällens programledare. Bild: Yle / Eva Frantz

Skriv in till oss och berätta så kanske vi spelar just din coverfavorit på onsdag 25 augusti kl.17.30-21. I studion Hannah Norrena och Magnus Hansén.

(Din berättelse kan komma att läsas upp i direktsändningen.)