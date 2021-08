Hjälporganisationer i Åbo har få möjligheter att stöda afghaner – präst: "Det behövs en större politisk vilja"

Flera afghaner med släkt och familj i Afghanistan har närmat sig Mikaels församling i Åbo och andra hjälporganisationer. De hoppas att få hjälp att återförenas med sina familjer. För tillfället är ändå verktygen få och endast den mest grundläggande hjälpen kan ges.

Kristina Friman, som är präst i Mikaels församling i Åbo berättar att alla afghaner som tagit kontakt med församlingen är ytterst oroade över sina familjer i hemlandet.

- Det flesta människor som kontaktat oss är sådana som redan fått tillstånd att vara i Finland, men deras familjer är fortfarande kvar i Afghanistan. Det är frågan om döttrar och hustrur som är väldigt utsatta för allt möjligt just nu, berättar Friman.

Den mest akuta saken för afghanerna är att återförenas med sina familjer, men på den fronten har inget hänt på de senaste två åren.

- Först kom coronan och sen dess har allt varit stängt. Det här har i sin tur lett till att kön är väldigt lång och det finns familjer som inte mötts på cirka fem år fast de har alla lagliga tillstånd i skick. De får bara inte sina ärenden behandlade, säger Friman.

En annan oro är att de pengar som afghaner i Finland skickat till sina familjer i Afghanistan inte längre kommer fram om sanktioner mot Afghanistan träder i kraft.

- Det skulle göra saken ännu värre för de familjer som varit fullständigt beroende av pengarna i Afghanistan, berättar Friman.

Afghanerna som kontaktat församlingen har hoppats att kyrkan skulle kunna föra deras intressen framåt, men Friman säger att det inte finns mycket kyrkan kan göra i praktiken.

- Vi kan tala till medierna och vi kan försöka hjälpa till med byråkratin. Annars är alternativen få. Jag önskar att det fanns en starkare vilja från Finlands regering att hjälpa på riktigt och inte bara tala om det. Det är inte frågan om något omöjligt. Då Finland ger asyl så betyder det att man erkänner situationens allvar. Då måste man också följa saken till sitt logiska slut.

Bildtext Kristina Friman är präst i Mikaels församling och arbetar med invandrare i Pansios flyktingförläggning. Bild: David Fagerudd

För att återförenas med sina familjer måste kvinnorna och barnen i Afghanistan ta sig till New Delhi i Indien för att söka en tid för intervju med myndigheterna där. På grund av pandemin har kontoren varit stängda och endast nyligen öppnat dörrarna två dagar i veckan.

Frustrationen bland afghaner är stor

Yle Åboland har också besökt Maryam Samaian och hennes man Sami Rahmati. Sami är från Afghanistan och har bott i Finland i 13 år. Maryam är till hälften afghan och till hälften iranier. Paret har två barn.

Maryam har aktivt jobbat för afghanska kvinnors och flickors rättigheter genom Alla Kvinnors Hus i Åbo och organisationen We see you.

Hon berättar att alla Afghaner i Finland är oroade över situationen i hemlandet och att många ännu har kvar släktingar där.

Maryam säger att de organisationer som hon varit aktiv inom har gjort sitt bästa för att hjälpa afghaner att få juridisk hjälp, tolkar, och övrig hjälp med diverse pappersarbete. Mycket hänger ändå på Migrationsverket.

- De krav som migrationsverket sätter på flyktingar är orättvisa, säger Maryam. De förstår inte att flyktingar måste lämna sina land med så kort varsel att de inte har tid att söka fram alla de dokument som krävs för invandring.

Bildtext Maryam Samaian och Sami Rahmati. Bild: David Fagerudd

Den mängd flyktingar som Finland ska ta in från Afghanistan tycker Maryam också är för liten.

- Jag har förstått att Finland kommer att ta in 170 personer från Afghanistan och det låter helt löjligt, säger Maryam.

Maryam önskar att Finland inte skulle återsända Afghaner till sitt hemland, vilket inrikesministeriet sedan några veckor tillbaka bestämt att inte göra. För det andra önskar hon att återförenandet av familjer skulle underlättas.

Maryams man Sami tycker att USA och dess allierade borde återvända till Afghanistan och bryta relationer till länder som stöder terrorismen. Han säger att terrorismen inte är något som endast kommer att hålla sig inom Afghanistans gränser.

- Terrorismen är ett problem för hela världen inte bara för Afghanistan, säger Sami.

Samis frustration är klart påtaglig och han känner att situationen i hans hemland länge bestämts av utomstående makter.

- Allt tal om demokrati och frihet har bara varit en slogan, säger Sami.