Finländarna uppskattar Yles varumärken: Yle Arenan och Yle bland de fem bästa i undersökning

Finländarna värderar Yles varumärken högt : Yle Arenan är det näst mest uppskattade varumärket i Finland och moderbolaget Yle det femte, enligt en undersökning.

Undersökningen Brändien arvostus 2021 utredde finländarnas uppskattning av olika varumärken och hur välkända varumärkena är. 559 varumärken utvärderades i år.

Det är första gången som Yle Arenan är med i undersökningen och varumärket knep genast en andra plats på listan över de mest uppskattade varumärkena i Finland år 2021. Yle Arenan har flera gånger tidigare varit nummer ett i undersökningar om webbvarumärken

Av alla varumärken är Yle det femte mest uppskattade, i fjol var placering tredje. Precis som i fjol knep Fiskars första plats i undersökningen.

“Det är otroligt fint att två av Yles varumärken finns bland de fem mest uppskattade! Yle upplevs som viktigt och Yle Arenan är finländarnas storfavorit. Under coronaläget har betydelsen av en mångsidig och pålitlig inhemsk medietjänst blivit allt större. Yle består av engagerade och proffsiga medarbetare, för dem är public service-uppdraget, bra innehåll och tjänster en hjärtesak. De ska alla ha ett stort tack för att Yles varumärke är så starkt som det är”, säger Yles kommunikations- och varumärkesdirektör Jere Nurminen.

Taloustutkimus har gjort undersökningen sedan år 1997. Uppgifterna samlades in under våren och innehållet i årets undersökning var det samma som under tidigare år.