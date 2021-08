Regeringens balansgång: Därför behövs finländska soldater i Afghanistan

Riksdagen har blixtinkallats för att sända finländska soldater till Afghanistan. De behövs för att trygga evakueringen av finländare och i Finland bosatta utlänningar som befinner sig i Afghanistan. Läget är unikt, och farligt. Därför ska riksdagen få diskutera regeringens redogörelse innan presidenten fattar beslutet.

Talibanrörelsen tog över nästan hela Afghanistan under veckoslutet, efter att ha belägrat Kabul. Läget i staden – och i hela landet – är spänt och osäkert. I Kabul syns talibankrigarna i gatubilden, och de kontrollerar kontrollstationerna i staden, inklusive alla vägar till flygplatsen.

Så inleds regeringens redogörelse om behovet att sända en trupp från Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul. Efter riksdagsbehandlingen ska presidenten fatta det slutliga beslutet, ännu på fredag.

Det snabbt försämrade säkerhetsläget kräver att finska medborgare och de i Finland varaktigt bosatta afghaner som befinner sig i Afghanistan ska kunna evakueras från Afghanistan. Det totala antal som ska evakueras är cirka 170 personer.

Det är utrikesminister Pekka Haavisto som håller det inledande anförande. Sedan blir det snabbdebatt, utan gruppanföranden. Det blir en ovanlig debatt på många sätt.

"Kaotiskt på flygplatsen"

Evakueringarna genomförs via den internationella flygplatsen i Kabul (Hamid Karzai International Airport, HKIA).

Läget på flygplatsen har varit kaotiskt. Flygverksamheten har tidvis varit avbruten. Det handlar om ett stort antal personer som försöker ta sig ut ur Afghanistan via flygplatsen, och "den okontrollerade rörligheten", som regeringen formulerar kaoset då afghaner klängde på de amerikanska flygplanen som var i rörelse. Flera västländer har koncentrerat militära förmågor enligt sina nationella behov på området.

En allmän utmaning när det gäller evakueringen är att samla de personer som ska evakueras i rätt tid för att eskortera dem till flygplatsen och leda dem till flygningarna. Det största problemet just nu är att komma in på själva flygplatsen. Om de som ska hjälpas lyckas komma in på flygplatsen, är svårigheten att säkerställa att detta sker kontrollerat och säkert, vilket med stor sannolikhet kräver militära förmågor, motiverar regeringen.

Snabba förändringar väntas

För närvarande hindrar talibanrörelsen inte människor från att ta sig till flygplatsen, enligt regeringens redogörelse. Det finns dock en stor risk för att läget kommer att förändras.

Det är inte heller säkert hur länge Förenta staternas insats för att skydda flygplatsen i Kabul kommer att fortsätta. Det kan vara fråga om mindre än en vecka, bedömer regeringen.

Därför bör man enligt regeringen sträva efter att slutföra Finlands evakueringsinsats så snart som möjligt. Finland har hittills kunnat evakuera cirka 30 finska medborgare eller i Finland varaktigt bosatta utlänningar från Afghanistan.

Elitsoldater för internationellt bistånd

Försvarsmaktens stöd till Finlands evakueringsinsats handlar om att stödja de civilpersoner i Kabul som utför evakueringarna till Finland.

Tanken är att använda Försvarsmaktens trupper i en "internationell verksamhetsmiljö". Det förutsätter ett nationellt beslut i enlighet med lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd.

Regeringens redogörelse talar om yrkespersonal, en sorts elitsoldater. För uppdraget kan man använda trupper som genom utbildning och erfarenhet av krishantering har uppnått den bästa nationella förmågan i den aktuella typen av verksamhetsmiljöer.

Alla soldater som är tänkta att användas för insatsen är avlönad personal vid Försvarsmakten. En del av personalen har tjänstgjort i krishanteringsinsatsen i Afghanistan. Truppen ska vara verksam på flygplatsen i Kabul och i dess omedelbara närhet. Den uppskattade operationstiden är högst cirka en månad.

Behöver inte be om lov

Under hela insatsen ska truppen ledas nationellt av Finland. Det är inte tal om att ingå i något gemensamt kommando eller ens utländsk koordinering, men begäran om hjälp kommer från EU och NATO. Finlands utrikesministerium är med i ledningen av arbetet.

Finländsk lagstiftning förutsätter att att man får tillstånd att föra in vapen och ammunition till en insats utomlands. Men i Afghanistan finns ingen fungerande förvaltning som skulle kunna ge tillstånd till användning av trupper i landet.

Det är en balansgång som regeringen nu är ute på. Man sänder inte utan vidare beväpnade trupper till ett annat land, i synnerhet som det landet inte har begärt hjälp.. Men här handlar det om en biståndssituation för evakueringsinsatser.

I det aktuella fallet är det fråga om en begäran till Finland från EU och Nato om att Finland ska bistå de lokalt anställda vid beskickningarna i Kabul. Det är alltså fråga om en begäran enligt lagens ordalydelse, från EU och en internationell organisation.

Och egentligen är de finländska trupperna där för att bistå Utrikesministeriets personal. Deras uppgift är att evakuera finländska medborgare och utlänningar som är fast bosatt i Finland, men nu befinner sig i Afghanistan och vill bort.

Maktmedel

Enligt lagen om försvarsmakten har den personal som deltar i lämnandet av internationellt bistånd en behörighet som grundar sig på folkrätten och som bestäms av den som begär internationellt bistånd. Man har rätt att använda de maktmedel som är nödvändiga med tanke på uppdraget.

Maktmedel får användas så länge de är behövliga med tanke på uppdraget, godtagbara i förhållande till uppdragets mål och förenliga med de regler om användning av maktmedel som har fastställts för uppdraget.

Lagen om internationellt bistånd har tills vidare inte tillämpats en enda gång, påpekas det i regeringens redogörelse. Det handlar om att ge hjälp enligt EU:s solidaritetsklausul och ömsesidigt bistånd, som också kan inbegripa betydande militära resurser.

Det är möjligt att trupperna kan bli tvungna att använda militära maktmedel, påpekas det i redogörelsen. Den trupp som sätts in för uppdraget ska förses med behövlig personlig skyddsutrustning.

Dessutom kan biståndet anses vara betydelsefullt i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende med beaktande av att verksamheten sker utanför Finland och EU i Afghanistan, där säkerhetsläget har försämrats betydligt.

Uppdraget ska utföras på militärflygplatsen i Kabul, för vars funktionsförmåga och säkerhet Förenta staterna för närvarande svarar i stor utsträckning. Eftersom evakueringen också gäller EU:s och Natos lokalt anställda, har biståndet betydelse också med tanke på Finlands internationella relationer och det internationella samarbetet.

Farligt = Riksdagen måste höras

Internationellt bistånd som kan inbegripa användning av militära maktmedel förutsätter riksdagens deltagande i beslutsfattandet, påpekas det i redogörelsen. Statsrådet ska höra riksdagens utrikesutskott före beslutsfattandet.

Om ett beslut inbegriper militära maktmedel i en särskilt krävande situation, ska statsrådet höra riksdagen genom en redogörelse innan beslut fattas. Det är alltså på grund av de eventuella maktmedlen som riksdagen hörs idag.

När frågan avgörs behövs en övergripande lägesbedömning. Målen, uppdragen och tillvägagångssättet för verksamheten ska beaktas. Här talar regeringen också om att analysera “biståndets faktiska karaktär”.

Det anses vara en särskilt krävande situation när lämnandet av bistånd kan inbegripa användning av militära maktmedel som innebär betydande risker. Därför måste också riksdagen höras.

Regeringen motiverar insatsen med att situationen i Kabul är oförutsägbar och kan försvåras snabbt. Det kan förutsätta användning av militära maktmedel.

I evakueringsuppdraget stöder sig flera stater på användningen av väpnade styrkors prestationsförmåga. Syftet med insatserna är att undvika och avvärja en fara som allvarligt hotar liv. Genom att sända en styrka för att stödja Finlands evakuering stöds ett säkert och snabbt genomförande av Finlands insats. Några offensiva militära insatser eller att bekämpa talibanerna är det alltså inte fråga om.

Oförutsedda utgifter

Regeringen redogör som alltid också för de ekonomiska konsekvenser. Enligt försvarsmaktens uppskattning föranleder användningen av truppen kostnader på högst 792 000 euro som ska tas från Finansministeriet moment för oförutsedda utgifter.

De påpekar dock att man inte vet vad det här kommer att kosta. Kostnaderna preciseras när truppens styrka och insatsens längd klarnar. I kostnadskalkylen har personalens lönekostnader och transportkostnaderna beaktats.

Det handlar inte om beväringar, utan fast anställd personal. Men hur många - och vilken lön de får - preciseras inte. Många av dem har erfarenhet från tidigare tjänstgöring i Afghanistan.