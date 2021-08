Experten: “Jag skulle radera alla mina konton” – så här kan afghanerna fortsätta använda sociala medier utan att bli upptäckta av talibanerna

Afghanska journalister och aktivister är lätta att peka ut på sociala medier och är nu rädda för sina liv. För de afghanska aktivisterna gäller det nu att göra sig anonyma, säger datasäkerhetsexperten Benjamin Särkkä.

I slutet av 1990-talet då talibanerna senast regerade i Afghanistan fanns inte sociala medier. I dag är läget ett annat. En stor del av världens befolkning aktiva på sociala medier och afghanerna, inklusive talibanerna, är inget undantag.

Facebook har portförbjudit talibanerna, som använder både Facebook och Whatsapp trots att det är emot deras läror. Sociala medier är också extra viktiga just nu för journalister och aktivister som vill berätta vad som pågår i landet.

Många afghaner har efter talibanernas maktövertagande sagt att de är rädda för vad deras agerande på sociala medier kan ha för konsekvenser. Människorättsorganisationer har uttryckt samma oro. Framför allt journalister och aktivister som tidigare har uttalat sig kritiskt om talibanerna kan nu vara i fara.

Efter rekommendationer från aktivister och journalister uppger Facebook nu att de vidtagit nya säkerhetsåtgärder för att skydda afghanerna. De har till exempel tagit bort möjligheten för utomstående att se eller söka i ens lista över ens vänner på Facebook.

Facebook har dessutom gjort det väldigt enkelt för afghaner att göra sina konton helt och hållet privata, så att de endast är synliga för deras vänner.

Facebook: fortsatt portförbud för talibanerna – Youtube har "samma villkor för alla" Krypterade Whatsapp orsakar ändå ett dilemma.

– Inget är helt vattentätt, men Facebook kan åtminstone göra offentlig information privat och det är bra. All information som talibanerna inte har samlat in på förhand går att gömma eller radera, säger datasäkerhetsexperten Benjamin Särkkä.

Det är inte bara Facebook som nu tagit till åtgärder på grund av läget i Afghanistan. Linkedin har dolt den information som annars är öppen om sina afghanska användare.

Twitter säger att de jobbar för att kunna radera gamla inlägg på plattformen och att de överväger att stänga afghanska konton. Användare måste aktivt öppna dem igen. Det här gör de för att skydda dem som inte för tillfället har tillgång till internet.

Få sin anonyma röst hörd

Enligt Särkkä är det svårt att säga hur stor kunskap talibanerna har att söka efter den här gömda informationen. För afghanska journalister och aktivister handlar det inte bara om att kunna vara anonyma. De vill på ett säkert sätt kunna berätta för omvärlden om vad som pågår i landet.

– Om jag skulle vara en aktivist i Afghanistan så skulle jag antagligen radera alla mina konton på sociala medier och göra nya anonyma konton och vara en anonym aktivist. Som till exempel Banksy som lyckats med det i konstvärlden, säger Särkkä.

Bildtext Som datasäkerhetsexpert och hacker vill Benjamin Särkkä göra världen säkrare. Bild: Yle/Sebastian Backman

Enligt Särkkä finns det ändå ingen plattform som med hundra procents säkerhet skyddar ens identitet.

– Förstås kan man lägga upp en server själv, men det finns ingen lättillgänglig plattform där den stora publiken färdigt finns. Man kan till exempel inte längre registrera sig på Twitter utan ett telefonnummer.

Frågan handlar alltså om hur man kan använda de existerande plattformarna på ett sätt som inte gör en sårbar. På ett sätt som håller en tillräckligt anonym. Särkkä hoppas att aktivisterna i Afghanistan har den kunskapen och informationen som krävs för att hållas anonyma på internet.

– Man måste hitta olika möjligheter och vägar för att få sin röst hörd. Oberoende vad de gör är de i fara, men jag hoppas de vet hur de minimerar riskerna.

Whatsapp säkrare än Facebook

För de afghaner som inte är aktivister eller journalister är anonymiteten just nu också livsviktig. Många håller till exempel kontakt med varandra via Whatsapp, medan andra eventuellt kontaktar utländska myndigheter eller släktingar för att be om hjälp.

Whatsapp anses vara säkrare för känslig kommunikation än till exempel Facebook, trots att det är Facebook som äger Whatsapp. Men att Whatsapp är säkrare betyder inte att det är säkert, menar Särkkä.

– Whatsapp skyddar innehållet av kommunikationen, men den skyddar inte metainformationen av kommunikationen. Men det är Facebook som sitter på den här metainformationen. Du förlorar alltså ditt kontaktnätverk till Facebook. Det är kanske inte lika farligt som att förlora innehållet av din kommunikation till talibanerna.

Bildtext Många afghaner har grupper på Whatsapp med vänner och bekanta där de håller kontakt och försöker stödja varandra och tillsammans komma underfund med vilka rykten som stämmer. Bild: Mehmet Ali Ozcan / AOP

Enligt Särkkä är ändå Whatsapp relativt säkert. Det samma gäller applikationen Signal och e-post via en anonym mejladress.

Ingen vet förstås om och i hur stor utsträckning talibanerna försöker ta reda på vem som har kontakt med personer utanför landets gränser och hur mycket intresse det väcker hos dom.

– Man kan ofta gömma vem, vad eller varifrån kommunikationen kommer. I det här fallet är det antagligen informationen om vem som är den viktigaste att skydda. Om man kommer ihåg det kan man till och med öppet tala om saker bara man inte får reda på vem personerna talar med.

Talibanerna har portförbud

Samtidigt som afghanerna för tillfället är väldigt försiktiga med vad de skriver på sociala medier är talibanerna desto högljuddare. Det här trots att de har haft portförbud på alla Facebooks plattformar redan en längre tid. Orsaken är att de klassas som en terrororganisation.

Talibanerna får däremot uttala sig på Twitter så länge de inte bryter mot deras användarvillkor.

Man kan använda en hammare till att slå ihjäl någon eller bygga ett hus – det är inte hammarens fel vilkendera man väljer att göra ― Benjamin Särkkä

Twitter är aningen mindre än Facebook och Särkkä tror att de inte vill hamna i en position där de måste välja vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.

– De gömmer sig lite bakom sina användarvillkor. Det handlar kanske lite om feghet och att de inte förstår sitt eget ansvar. De är eventuellt rädda för att delta i den stora diskussionen. Om de nu blockerar talibanerna vad tvingas de göra till näst?

Bildtext Facebook har bekräftat att talibanerna har fortsatt portförbud till de plattformar som ägs av bolaget. Bild: EPA

Att ge porförbud till en hel grupp är dessutom i praktiken inte så lätt. Grupperna hittar alltid nya sätt att uttala sig, säger Särkkä.

– Det är en evig katt-och-råtta-lek som går ut på att försöka stänga ut de förbjudna grupperna. Men jag vet inte till vilken grad det är plattformarnas ansvar. Det är en jättesvår fråga som jag inte ens själv riktigt vet vad jag anser om.

Enligt Särkkä är det ändå klart att sociala medier är ett verktyg som gör det lättare att nå ut till en större grupp människor. Enligt honom kan man inte skylla allt på plattformarna. .

– Visst har de ett ansvar, men det är ändå människorna och samhället som i slutändan bär ansvaret. Sociala medier är ett verktyg som används, men man kan använda en hammare till att slå ihjäl någon eller bygga ett hus. Det är inte hammarens fel vilkendera man väljer att göra.

Facebook vill sälja

Datasäkerhetsexperten Benjamin Särkkä tycker som sagt att Facebooks åtgärder är väldigt bra och välkomna, men han betonar ändå verkligheten vi lever i. Facebook gör trots allt bara några ändringar i hur deras plattform fungerar.

– Varför har de inte från första början byggt en plattform som håller informationen säker och där man måste göra aktiva val för att informationen ska bli offentlig? Jag tycker själv att det borde vara mer åt det hållet än åt det hållet det är nu.

Bildtext Facebook äger plattformarna Whatsapp och Instagram. Bild: Mahmut Serdar Alakus / Anadolu Agency / ddp images / STELLA Pictures / AOP

Facebook har otaliga gånger tidigare kritiserats för att inte ta datasäkerhetsfrågor på tillräckligt stort allvar. Benjamin Särkkä är inte övertygad om att Facebook prioriterar att skydda sina användare.

– Jag är nästan övertygad om att det är tvärtom. Deras verksamhet går ut på att sälja plattformen på så många olika sätt som möjligt och göra den synlig för så många som möjligt. Och då leder det till problem för människor som inte riktigt förstår vad det här betyder för dem.