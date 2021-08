Jättecontainerfartyget Ever Given passerade Suezkanalen – den här gången utan problem

Det 400 meter långa containerfartyget Ever Given har passerat Suezkanalen igen, den här gången utan problem. För säkerhets skull ledsagades fartyget av två lotsbåtar genom kanalen.

Under våren satt Ever Given fast som en propp i kanalen mellan Medelhavet och Röda havet, och blockerade en av världens viktigaste handelsrutter i nästan en vecka.

När man fått loss fartyget hölls det sedan kvar i Egypten.

Myndigheten SCA, som har hand om kanalen, vägrade låta Ever Given åka vidare medan förhandlingarna om ersättningar med fartygets japanska ägare pågick.

SCA begärde till en början en summa som motsvarar ungefär 760 miljoner euro i skadestånd för uteblivna inkomster och för jobbet att få loss fartyget.

I början av juli kom parterna överens om ersättningar som motsvarande ungefär 465 miljoner euro.

Ever Given nådde sin planerade slutdestination Rotterdam först i slutet av juli.

Nu är fartyget lyckligt på väg vidare till Kina.

Källor: BBC, Reuters, Yle