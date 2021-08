Norwich utklassade i Manchester – Teemu Pukki ärlig efter mästarnas uppvisning: "Vi hade inte en chans"

Två förluster och 0–8 i målskillnad. Det är det dystra sättet som Norwich startat Premier League-säsongen på – mot två av ligans bästa lag. "De gjorde det otrevligt för oss", säger Teemu Pukki till Viaplay efter dagens storförlust mot Manchester City.

Redan från första minuten stod det klart att regerande mästarna gick in med gasen i bottnen. Premiärförlusten mot Spurs var svidande för Manchester City, och i dag fick nykomlingen Norwich lida för det.

Att City vann skottstatistiken med 16–1 säger det mesta om lördagseftermiddagens utskåpning. Hemmalaget fick också snabbt utdelning.

Det första målet kom på ett särskilt tungt sätt för Norwich-försvaret. Gabriel Jesus slog in en hård boll in mot Canaries-målet, som tog i både backen Grant Hanley och målvakten Tim Krul innan den gick in i den sjunde minuten.

– Vi spelade mot ett av världens bästa lag, och de gjorde det otrevligt för oss. Vi hade inte en chans, erkänner Teemu Pukki i Viaplays sändning.

Pukki utbytt

Man City malde på mot sina chanslösa gäster. Ferran Torres mål efter en kvart dömdes bort, och i stället kom 2–0 efter att Jack Grealish avslutat in Jesus inlägg med låret i den 22:a minuten.

Den andra halvleken fortsatte i samma melodi. Efter 90 minuter stod det 5–0 på resultattavlan.

I Norwichs anfall hade Pukki inte mycket att säga till om framåt. Han byttes ut efter 76 minuter.

– Jag fick inte många bollar och man fick mest stå framför egna förvarslinjen och försvara. Förra veckan fick vi ändå till en del eget spel och lite anfall, i dag var det mest försvarande, sammanfattade Pukki.

Norwich inleder den här säsongen med ett rysligt tufft schema. Efter förlusterna mot Liverpool och Man City väntar Leicester och Arsenal i lagets kommande ligamatcher.