EIF sönderkontrat i fotbollsettan – HJK Klubi 04 gjorde fem mål på bräckligt Ekenäsförsvar

Ekenäs IF föll tungt på Tölö fotbollsstadion i herrarnas division 1-fotboll på lördag kväll. HJK Klubi 04:s snabba omställningar var rena giftet för Ekenäslaget. EIF:s förlustfria svit på fem matcher bröts.

Slutresultatet blev 5-3 (2-2).

En katastrofal fem minuters sekvens blev EIF:s fall mot HJK Klubi 04. En kvart in i andra halvleken kontrade hemmalaget tre gånger med tre mål som följd.

Casper Terho gjorde två mål (68:e och 73:e minuten) och Samuel Junior Anini ett (70:e minuten) under ödesmomentet i matchen.

EIF fick en bra start i matchen och redan i den andra spelminuten gjorde Valdrin Rashica första målet. Målet var en gåva från hemmalagets försvar och kom efter ett misstag av hemmalagets Didi som tappade bollen nära mål.

Rashica hade en enkel uppgift att göra målet.

Samme Rashica gjorde också EIF:s andra mål efter en knapp halv timmes spel. Han var snabbare än backe Patrik Raitanen och sköt ett skott som Elmo Henriksson i hemmamålet inte lyckades parera.

Det här var Valdrin Rashicas två första mål för säsongen.

Efter det målet och total EIF-dominans kunde Samuel Junior Anini reducera efter en snabb omställning. Han rundade Robin Sid och kom in från vänster. Anini sköt ett snyggt skott som gick in via bortre stolpen.

Tio minuter senare med ett par minuter kvar av första halvleken försvarade EIF väldigt slappt och HJK Klubi 04 kvitterade. Casper Terho passade bollen till lagkaptenen Saku Heiskanen som hade en enkel uppgift att bredsida bollen i mål efter ett snabbt Klubianfall.

På stopptid hade hemmalaget ännu ett läge som EIF-målvakten Mehdi El Motuacim snyggt räddade.

Piggt hemmalag i andra halvleken

Hemmalaget kom rätt bra in i andra halvleken och dominerade något under de första tio minuterna. Efter det fick EIF lite grepp om matchen för att sedan tappa hela matchen under fem minuters sekvens då hemmalaget punkterade matchen och satte stopp på EIF:s förslutfria svit.

EIF:s lagkapten Xhevdet Gela var besviken i Ruutu+ intervju efter matchen.

- Det hände mycket i matchen. Vi försvarade dåligt då de kontrade. Vi började riktigt bra och pressade Klubi på försvar.

- Vi hade stora problem med deras snabba yttrar, säger Gela.

Bildtext HJK Klubi 04:s Agon Sadiku blev inbytt i matchen mot EIF på lördag. Bilden är från matchen i juni i Ekenäs. Bild: Patric Westerlund / Yle

HJK Klubi 04:s kapten Saku Heiskanen var betydligt gladare efter matchen.

- Vi började svagt, men spelade fint sedan. EIF var bra i början fast deras båda mål kom efter våra misstag, sade Heiskanen i Ruutu+ intervju efter matchen.

Han konstaterade att laget pratat mycket om att inte ge upp fast motståndarna gör mål.

- Vi har satsat en hel del på träningarna på att vi inte ska ge upp, sade Heiskanen.

EIF:s andra förlust mot HJK Klubi 04

Då lagen möttes i Ekenäs för drygt två månader sedan (11.6) var HJK Klubi 04 bättre med siffrorna 2-1. Till lördagens match kom EIF med en förlustfri svit på fem matcher.

Hemmalaget hade besegrat VPS från Vasa tidigare i veckan (1-0).

EIF-coachen Guillem Santesmases hade gjort några ändringar i startelvan från segermatchen mot Gnistan för en vecka sedan. Mehdi El Moutacim stod i målet och Oliver Pettersson tog avstängda Tuukka Andbergs plats som mittback.

Oskari Sallinen är nu kvitt sin skada och tog Simon Lindholms plats på mittfältet.

I slutminuterna pressade EIF hemmalaget på försvar och lyckades också reducera på stopptid. Inbytta Jarkko Heimonen slog en långboll från högerkanten som likaså inbytta Juuso Liukkonen snyggt nickade i mål. Det här var Liukkonens första mål på tre månader.

Liukkonen blev inbytt i 65:e matchminuten efter att André Österholm skadade sig. Österholm slog näsan illa mot Akseli Ollilas bakhuvud med rikligt näsblod som följd.

Matchprotokollet finns på Bollförbundets webbplats.

Serietabellen finns på Yles text-tv sidan 244.

EIF spelar sin följande match redan på onsdag (25.8). Då åker EIF till Jakobstad för att mota FF Jaro. På lördag (28.8) gästar TPS från Åbo Cetrumplan i Ekenäs. Samma dag spelar HJK Klubi 04 en bortamatch mot Gnistan i Åggelby.

Resultat division 1

HJK Klubi 04 – EIF 5-3 (2-2)

2 min Valdrin Rashica 0-1, 28 min Rashica 0-2, 33 min Samuel Junior Anini 1-2, 43 min Saku Heiskanen 2-2, 68 min Casper Terho 3-2, 70 min Anini 4-2, 73 min Terho 5-2, 90+2 min Juuso Liukkonen 5-3

Publik: 113

KPV – PK-35 3-0 (1-0)

20 min Oke Akpoveta 1-0, 57 min Harri Heiermann 2-0, 84 min Kyle Curinga 3-0

Publik: 710