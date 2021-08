Första matchen i Lönnligan i Hangö: Hemmalaget Crusaders slog regerande mästarlaget Steelers från Kuopio

Den historiska första Lönnligamatchen i Hangö någonsin fick ett speciellt avslut, då regerande mästarlaget Steelers från Kuopio åkte på sin första förlust på ett år. Västnyländska United Newland Crusaders vann den målrika matchen i amerikansk fotboll på Rukki arena.

Slutresultatet blev 58–50 (28–7).

Hemmalaget UNC fick en flygande start i matchen och gjorde sin första touchdown genast i början av kvarten. Kuopiolaget blev totalt utspelat under den första kvarten och UNC gjorde tre touchdowns.

I den andra tolv minuters sekvensen, eller kvarten som den kallas i amerikansk fotboll, fick Steelers lite ordning på sitt spel, men det var ändå hemmalaget som först producerade poäng.

I slutet av kvarten gjorde Steelers sin första touchdown i matchen, men till pausvila gick lagen i klar hemmaledning.

UNC:s Oscar Berndtsson konstaterar att hans lag började matchen riktigt bra.

– Trots att vi saknade ett par viktiga spelare började vi riktigt bra. Vi spelade bra helt enkelt, säger han.

Bildtext United Newland Crusaders och Kuopiolaget Steelers bjöd på en målrik match i Hangö. Bild: Patric Westerlund / Yle

Efter paus kom ett piggare Steelers in på arenan. Genast i början av den tredje kvarten pressade Steelers hårt och gjorde också en touch down. Under en mörkare period tappade gästerna greppet igen och hemmalaget tackade.

UNC:s Cedric Johnson var alldeles för snabb för det tunga Steelersförsvaret och han kunde också löpa in en rad sexpoängare åt sitt lag.

Snabba touchdowns

I slutet av kvarten kunde gästerna reducera genom ett snyggt anfall som slutade i en touchdown och ett lyckat sparkmål som gav en tilläggspoäng. Steelers sparkade in så gott som varje tilläggspoängförsök, medan hemmalaget ville föra in bollen i målområdet i sina tilläggspoängförsök.

Ett sparkmål ger en, medan ett inlöpt tilläggspoängförsök ger två poäng.

Till den sista kvarten kom Steelers in starkt och gjorde två snabba touchdowns. UNC:s Cedric Johnson stod för en lång löpning som gav UNC en trygghetskänsla i och med ledningen 50-35.

Under de två sista spelminuterna vaknade ändå Steelers till än en gång och reducerade innan hemmalagets Kameron Harris slog den sista spiken i Kuopiokistan efter ett snyggt avslut.

Bildtext Hemmalagets Kameron Harris gjorde flera touchdowns i matchen. Bild: Patric Westerlund / Yle

Före slutsignalen lyckades Steelers snygga till slutsiffrorna med en touch down och ett lyckat tilläggspoängförsök som gav två poäng.

Missnöjd Steelerscoach

Gästernas tränare Pekka Utriainen var missnöjd med sitt lags spel i Hangö.

– Vi var inte ordentligt förberedda på den här matchen och det märktes.

Han tyckte det var fint att Lönnligan nu gjorde debut i Hangö.

– För mig och oss är det bekant att spela här, vi har ju gjort det tidigare under åren. Jag tycker det är fint att också Hangöborna får se matcher i Lönnligan, säger Utriainen.

Hangöbon Oscar Berndtsson tycker givetvis lika.

– För mig skulle det vara ok om det skulle spelas oftare Lönnligamatcher här.

Lönnligaspel i nästa år igen

Han säger att det varit hans dröm att få spela i högsta serien.

– Den här säsongen gav mersmak, säger Berndtsson vars lag UNC redan säkrat sin palts i högsta serien också för nästa säsong.

United Newland Crusaders är en fusionförening. För några år sedan slogs Hangöklubben Sun City och Lions från Lojo ihop och bildade UNC.

UNC spelar ännu en match i grundserien. Den matchen går mot Butchers i Borgå på fredag (27.8).

Steelers har spelat alla sina grundseriematcher och gör sig nu klara för semifinal, som spelas första veckoslutet i september. Det är ännu oklart vem Steelers ska möta.

Matchstatistiken finns på Lönnligans webbplats. 162 personer såg matchen som spelades i fint solsken varvat med halvklart väder.