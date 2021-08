Störningar i tågtrafiken mellan Tammerfors och Parkano – alla tåg från Vasa inhiberas på morgonen

Drygt tre timmar efter att ett kabelfel som orsakat störningar i tågtrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki åtgärdats på söndagskvällen, meddelade Fintraffic att störningar uppstått på nytt – den här gången mellan Tammerfors och Parkano.

Strax före klockan ett på natten mellan söndag och måndag meddelade trafikstyrningsbolaget Fintraffic att tågtrafiken mellan Tammerfors och Parkano har avbrutits.

En skada på den elektrifierade järnvägen är orsaken till störningarna. Fintraffic uppskattar att problemet kommer åtgärdas klockan 12 på måndagsförmiddagen. Det betyder att störningar förekommer i tågtrafiken åtminstone fram tills dess.

Tågen ersätts inte – många tåg trafikerar endast mellan Helsingfors och Tammerfors

En stor del av VR:s fjärrtåg påverkas av störningarna. Alla tåg från Vasa som går före klockan 10 ställs in – från Uleåborg går inga tåg före klockan 8. IC 52-tåget från Karleby ställs också in. Ersättande turer finns inte. Tågtrafiken mellan Seinäjoki och Vasa påverkas också – åtminstone tåget klockan 8.43 ställs in.

En del av VR:s fjärrtåg kör endast mellan Helsingfors och Tammerfors på grund av störningarna. Det gäller exempelvis tågen till Vasa, Uleåborg och Rovaniemi.

Du kan läsa mer om hur tågtrafiken påverkas på VR:s hemsida.

Söndagskvällens störningar i tågtrafiken berodde på en kabelskada söder om Seinäjoki. Problemet ledde till att en del tåg var upp till tre timmar försenade.