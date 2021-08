Hoppet ute för Finlands volleybolldamer – Turkiet flera klasser vassare

Finlands volleybolldamer har en match kvar i EM, men där tar turneringen slut. Regerande EM-silvermedaljören Turkiet utklassade Finland med 3–0 i set.

Turkiet går som tåget i EM med fyra segrar på fyra matcher.

På måndagskvällen körde europatvåan över Finland i tre raka set med klara siffror 25–19, 25–12, 25–15. Därmed är Finlands chanser att ta sig vidare från gruppspelet lika med noll.

För två år sedan lyckades Finland knipa en poäng av Turkiet och laget gick också nu modigt in i ödesmatchen i årets EM. Vinn, eller försvinn – tyvärr blev slutresultatet det senare. Halvvägs in i första set lade Turkiet in en ny växel i anfallsspelet och Finland gjorde några enkla missar och tappade terräng.

Finland har ännu en match kvar mot världlandet Rumänien på tisdag kväll. Men då avgörs endast femte och sjätteplatsen i gruppen. De fyra bästa går vidare till åttondelsfinal. Finland har en poäng, medan Rumänien ligger på noll.

Finland har deltagit fyra gånger i EM och det här är andra raka mästerskapet. Hittills har Finland inte lyckats ta sig vidare från gruppspelet.