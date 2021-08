Mumintrollen älskas också utomlands – omtyckt utställning ska visas i Washington D.C.

Muminmanin finns inte bara i Finland – även på andra håll i världen gillar man figurerna skapade av Tove Jansson. National Children's Museum i Washington D.C. öppnar en muminutställning i början av september.

Utställningen Moomin Animations – Thrills and Cuddles visas i barnmuseet i Washington D.C. mellan 3 september 2021 och 9 januari 2022. Utställningen lånas ut av Muminmuseum i Tammerfors. Det är första gången utställningen visas utomlands.

Besökarna får lära sig om muminberättelsernas historia och hur det gick till när böckerna animerades. Utställningen fokuserar också på universella värderingar såsom jämställdhet och respekt för naturen – värderingar som varit genomgående i muminberättelserna.

"Mumintrollen respekterar naturen och lever i harmoni med sin omgivning. Muminberättelsernas värderingar, såsom medkänsla och fördomsfrihet, är oberoende av tid och plats och är nu kanske mer relevanta än någonsin. Berättelserna om Mumintrollets uppväxt och möten ger oss möjligheten att lära oss mer om vår egen mänsklighet, våra relationer och känslor", säger Roleff Kråkström, vd för Moomin Characters, i ett pressmeddelande.

Utställningens besökare får se olika animationer av muminberättelserna – både från olika tider och från olika ställen i världen.

"Fint att mumintrollen väcker mer intresse i USA"

Utställningen är ett samarbete mellan Muminmuseum, Finlands ambassad i Washington D.C., National Children's Museum, Gutsy Animations och Moomin Characters.

"Vi är glada över att National Children's Museum får vara en samarbetspartner i den internationella premiären för denna animerade Muminutställning, säger Crystal R. Bowyer som är vd vid museet.

Museet är en nationell kultur- och utbildningsinstitution där barn och familjer får bekanta sig med ämnen såsom teknologi, konst och vetenskap.

"Det är viktigt för oss att stödja global kulturell utbildning och de värderingar som Mumin representerar", säger Bowyer.

Tove Jansson dog för 20 år sedan, men hennes verk fortsätter att intressera och väcka känslor världen över.

"Tove Jansson är en av Finlands genom tiderna populäraste konstnärer. Hennes muminberättelser älskas både av finländarna och av den utländska publiken. Det har varit fint att se att mumintrollen väcker mer intresse också här i USA", kommenterar Finlands ambassadör Mikko Hautala i USA.

Inte första utländska muminutställningen

Det här är inte Finlands första muminutställning utomlands. Utställningen Moomin: The Art and the Story turnerade i Japan i mellan 2019 och 2021.

Utställningen, som bestod av muminkonst, lockade över 450 000 besökare.

Utställningen var en satsning i samband med hundraårsjubileet av diplomatiska relationer mellan Finland och Japan år 2019.

Exempelvis Junibacken i Stockholm har också haft en muminutställning. Den ordnades år 2015.