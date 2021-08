Städhjälp, tydlig fördelning och prylbantning – tio tips på hur ni löst gräl om hushållsarbete

Anlita städhjälp, dela upp hushållsarbetet enligt intresseområden eller städa varannan vecka. Vi listar tio av de mest populära tipsen som ni delat med er när podden Föräldrasnack frågade hur ni sluppit gräl om hushållsarbetet.

Över hundra personer hörde av sig med kommentarer, berättelser och tips på hur man kan undvika konflikter om hushållsarbetet i en parrelation.

Carro och Rebecka läser upp och diskuterar en del av berättelserna i veckans avsnitt av Föräldrasnack.

Här listar vi tio av de mest populära eller unika synpunkterna med era motiveringar på hur man kan sätta punkt på gräl om hemarbetet.

Lösning 1: Anlita städhjälp

Innan barnen kom fungerade det, om inte felfritt, så någorlunda bra med hushållet. Vi körde enligt principen "den som hinner fixar". Nu när jag varit hemma med våra barn i några år känner jag alltför ofta hur mitt huvud skulle kunna explodera över hur ojämställt vi plötsligt har det!

Nu har jag anlitat en städfirma som sambon får betala. Han klagade på det och tyckte att vi måste kunna städa själva. Då sa jag helt kallt att då får han städa varje vecka, hushållerskan har sagt upp sig.

Sen dess har det inte tjatats mera om när städerskan kommer.

Signatur: Plötsligt inte jämställt

Lösning 2: Sträva efter att göra dubbelt så mycket som den andra

Min partner brukar säga att man alltid ska sträva efter att göra dubbelt så mycket som den andra gör här hemma eftersom den andra hela tiden gör saker i hushållet som man inte ser själv.

Men det kräver ju förstås att denna tanke tillämpas från båda hållen.

Det har hjälpt oss att komma bort från jämförande, gnat och ilska över fördelning av vardagliga sysslor.

Signatur: I 35-årigt förhållande

Bildtext "Om jag sköter skrivandet av listorna kan jag också ta den kreativa friheten att dela upp sysslorna. Att tömma slaskbrunnen.. oj det låter som något min partner säkert vill ta hand om varje vecka." Bild: Carola Nordberg

Lösning 3: Varannan vecka-systemet

Vi kör varannan vecka med både matlagning, veckohandling och veckostädning. Vi delar på tvätten, nattning och så vidare. Det är inte meningen att exakt allt ska delas 50/50 men båda ska delta.

Signatur: Krossa patriarkatet

Lösning 4: Kom tillsammans överens om var ribban ligger

Man borde börja med att gemensamt fundera igenom hur man vill sköta hushållet, hur ofta man vill städa och så vidare.

Här är bägge parters åsikt lika viktig. Kanske vill en städa varje dag medan den andra bara vill städa en gång i veckan. Denna diskussion borde säkert föras i början av förhållandet.

Sedan borde man undvika upplägget att den ena är den som "hjälper till" – ingen vill reduceras till en medhjälpare.

Signatur: Mr Yolo

Lösning 5: Dela upp ansvar enligt intresseområden

Vi har delat på arbetet så att man gör det man bryr sig mer om eller är mer intresserad av. Jag var tidigare den som planerade nästan allt, men för att komma undan det så har jag frånsagt mig allt ansvar för till exempel barnets tennishobby.

Jag har ett ganska starkt kontrollbehov, så blir jag ens lite involverad så börjar jag ta över allt. Då är det bättre att säga att något är helt på den andras ansvar, och då är det inte mitt problem om tennisracketen inte kommit med till träningen.

Signatur: Jill R

Bildtext "Jag är speciellt intresserad av brandvarnare, men det är min partner också. Därför turvisas vi om att vara den som får byta batterierna medan den ena lyfter den andra." Bild: Carola Nordberg

Lösning 6: Prylbanta!

Mitt tips är att kontinuerligt prylbanta!

Färre saker – mindre stress och stök. Barn älskar att utforska vad som finns i lådor och skåp. Är lådorna organiserade och bara innehåller saker vi på riktigt använder så är det lätt att plocka upp i hemmet. Inga onödiga prylar och bra organisering räddar vår vardag.

Signatur: Minimalist mamman

Lösning 7: Dela upp föräldraledigheten

Det som fungerat bäst för oss är att pappan tar ut en längre tid föräldra-/vårdledighet och får skaffa sig en egen vardag med barnet samt ta ansvar och sköta hela Familje AB.

Inte är vi ännu 100 procent jämställda, men vi är på god väg.

Signatur: 30ish

Lösning 8: Acceptera läget och prioritera annat än jämställdhet

Jag fixar allt. Efter otaliga diskussioner utan att någon förbättring har skett insåg jag att det är bäst att göra allt själv.

Jag har inte energin som krävs att ta upp diskussionen när jag vet hur den slutar. Jag kan vara borta en hel kväll och när jag kommer hem hänger tvätten fortfarande fint på sträcket, diskmaskinen är fortfarande lika full på ren disk och disken i diskhon väntar fortfarande på mig.

Och karln, ja han ligger på soffan och ser på en serie. Orättvist – javisst! Ojämlikt – javisst men orken finns inte just nu.

Signatur: Orkar int "joma"

Bildtext "Om partnern inte deltar i diskjobbet har hen säkert inget emot om det fastnar lite matrester." Bild: Carola Nordberg

Lösning 9: Sänk kraven

Jag har inte några lysande exempel på hur man får till ett jämställt hushållsarbete men jag har ändå några tips efter att ha levt många år med någon som är helt olik mig gällande ordning och reda.

Skapa dig själv en frizon. Ett rum, en vrå som är precis så som du vill ha det. Samla kraft där och njut.

En klok kvinna sa till mig en gång att kvinnor/mammor/fruar/sambon borde lära sig kliva på eller över lego. Då skulle vi vara mycket lyckligare. Och mindre stressade.

Tänk på hur befriande det kan kännas att komma hem till någon som har det lite stökigt. Man känner mindre stress för hur man själv har det hemma. Låt ditt hem vara ett fint exempel. Och ursäkta dig inte.

Offerkoftan är det osexigaste man kan ta på sig, oberoende vem i förhållandet som bär den. Tro mig, been there done that. Den är rysligt lättillgänglig och bekväm men den leder bara till mer frustration. Hos alla.

Signatur: Våga be om hjälp

Lösning 10: Diskutera med din partner

​​Det är en självklarhet för mig och min sambo (som är en man) att dela på hushållsarbetet.

Det är också något vi diskuterat med varandra och sett som viktigt. Jag undrar hur de män som smiter undan hemarbetet argumenterar för sig? Däckbyte två gånger om året räcker inte.

Signatur: Kajsa