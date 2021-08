Fullspäckat på teatrarnas repertoarer i höst – vi presenterar urval ur teaterhösten

Teaterhösten 2021 är späckad med program då den ordinarie föreställningsverksamheten (förhoppningsvis!) kommer igång igen efter coronapandemin. Bara Svenska Teatern skyltar med tretton olika produktioner på sin repertoar och här presenterar vi ett urval ur höstens teaterutbud.

Wasa Teater

Humorgruppen KAJ återvänder till musikalformen efter succén med föreställningen Gambämark (du kan fortfarande se den rosade föreställningen på Arenan).

Den här gången bär det av på kryssning med Botnia Paradise, en musikalkomedi som utspelar sig ombord på det billigaste kryssningsfartyget på Östersjön. Föreställningen har urpremiär den 18 september.

På Wasa Teater uppträder också skådespelaren Maria Udd med en musikalisk berättarföreställning som handlar om hennes egna upplevelser av kris och själslig trötthet i ungdomen. Föreställningen Bär det som en krona har premiär den 12 oktober.

Bildtext Svenska Teatern sätter upp Ett drömspel av August Strindberg med koreografi av Carl Knif. Bild: Valtteri Kantanen

Åbo Svenska Teater

Åbo Svenska Teater spelar Anton Tjechovs klassiska tragedi Morbror Vanja, som har premiär den 16 september. En ålderstigen professor anländer till sitt gods på landet för att fira sommar men det blir dålig stämning då han möter sin dotter och hennes morbror Vanja som i åratal har skött godset åt honom medan deras egna liv förspills i leda och arbete.

Därtill sätter ÅST upp föreställningen Andersson & Pettersson & Lundström & jag, en både tidsligt och rumsligt kompakt musikal av Daniela Franzell som utspelar sig då fyra personer fastnar i en hiss på julafton. Föreställningen har premiär den 3 november.

Bildtext Sörjen som blev som skildrar Anna Takanens familjehistoria med avstamp i hennes pappas barndom som krigsbarn i Sverige. Bild: Fotograf Klara G

Teatrarna i Helsingfors

Lilla Teaterns första föreställning i höst är Sörjen som blev, Anna Takanens berättelse om sin pappa som kom till Sverige som krigsbarn. Pjäsen är en ömsint betraktelse över sorg som kapslas in och går i arv genom generationer. Pjäsen spelar på Lilla Teatern i september, sedan åker den iväg på Sverigeturné.

Den 2 oktober har Den besynnerliga händelsen med hunden om natten premiär. Pjäsen baserar sig på Mark Haddons prisbelönta roman där en autistisk pojke reder ut vad som hände med grannens hund.

Bildtext I Den besynnerliga händelsen med hunden om natten på Lilla Teatern utreder en autistisk pojke vad som hände med grannens hund. Bild: Otto-Ville Väätäinen

Svenska Teatern har en alldeles ovanligt programspäckad höst. Stormusikalen Mary Poppins som rosades av både kritiker och publik får nypremiär den 9 december. Därtill fortsätter omtyckta produktioner som The Play That Goes Wrong, Några av oss och Tove Jansson – visdiktaren.

Koreografen Carl Knifs uppsättning av August Strindbergs pjäs Ett drömspel har premiär på Amos-scenen den 8 september.

Skådespelaren Anna Hultin uppträder med sin egen monolog Är det hett här? som handlar om att komma in i klimakteriet. Monologen får premiär den 20 oktober och temat tas också upp i Svenska Teaterns Scenmåndag den 18 oktober.

Den 5 november har Next to normal premiär på Svenska Teaterns stora scen. Next to normal är en flerfaldigt prisbelönt rockmusikal om psykisk ohälsa från 2008 och som sedan dess har satts upp i otaliga versioner runt om i världen.

Bildtext Svenska Teaterns rosade musikalföreställning Mary Poppins får nypremiär i december. Bild: Cata Portin

Teater Taimine sätter den 14 september upp Stormen, en pjäs för högstadiet och gymnasiet som handlar om klimatkrisen och hur man ska förhålla sig till den.

Unga Teatern spelar två nya produktioner i höst. Den 17 september blir det premiär för Fem mål mat, en pjäs för sjuåringar och äldre om mat och måltider.

Den 27 november blir det dags för Julen enligt Elsa Beskow, en interaktiv julföreställning som bygger på pyssel och berättelser i den klassiska barnboksförfattaren Elsa Beskows anda.

På teaterhuset Universum sätter teater Mars upp Reine, en föreställning med manus och regi av Joakim Groth som handlar om en åldrande patriark som försöker bedöma vilket av hans barn han ska lämna över maktens tömmar åt. Föreställningen har premiär den 17 september.

Även Teater Viirus har en programspäckad höst med flera egna och gästande föreställningar i repertoaren.

Den 25 september har Viirus premiär med monologföreställningen Rocky! Return of the loser. Pjäsen som behandlar högerpopulismens framfart i Europa är skriven av Tue Biering och vann pris för årets bästa föreställning då den ursprungligen sattes upp i Danmark.

Den 16 oktober har scenkonstkollektivet Glitcher premiär med sin föreställning Blodbad.